Tom Brady podría dar el salto a la WWE tras su enfrentamiento con Logan Paul

Tom Brady asiste al partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026 en East Rutherford,

El legendario mariscal de campo Tom Brady podría estar preparando una nueva aventura deportiva, esta vez lejos de los emparrillados. Según un reporte de TMZ Sports, el siete veces campeón del Super Bowl mantiene conversaciones con la WWE para incorporarse a la empresa de lucha libre.

La información surge pocos días después de que Brady protagonizara un tenso momento con la superestrella de la WWE Logan Paul, escena que se volvió viral en redes sociales. Durante el altercado, el exquarterback aparentemente abofeteó a Paul, alimentando los rumores sobre una posible aparición en la compañía.

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La rivalidad continuó durante la final de la Copa Mundial del domingo, cuando las cámaras captaron a Brady haciéndole un gesto obsceno a Logan Paul desde las gradas, un episodio que incrementó las especulaciones sobre un posible ángulo entre ambos.

Desde su retiro definitivo de la NFL al finalizar la temporada 2022, Brady se desempeña como analista de Fox Sports. Sin embargo, un eventual acuerdo con la WWE marcaría un nuevo capítulo en la carrera de una de las mayores leyendas del deporte estadounidense, cuya presencia supondría un importante atractivo para la empresa de lucha libre.