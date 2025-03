Conozca a los siete pitchers latinoamericanos que abrirán en el Día Inaugural de MLB

Minutos después, el puertorriqueño José Berríos se encargará de abrir el juego en Toronto, cuando los Azulejos reciban a los Orioles de Baltimore. Será la quinta ocasión en la que el boricua abra un Opening Day, una más de la que registrará el Framber Valdez, de los Astros de Houston.

En la casa de los siderales, probablemente, esté el foco mediático. Pues los Astros reciben a los Mets de Nueva York de Juan Soto, el atleta con el contrario más lucrativo de la historia.

Y aunque ya se ha hecho costumbre para Framber abrir el primero juego de la temporada para Houston, se siente feliz. Aunque no como la primera vez.

“Se siente bien. Tú sabes que tienes el control una vez más y sabes que tú puedes controlar ese momento”, dijo el zurdo en el Daikin Park a menos de 72 horas de su primera presentación de 2025 en una conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, pero recordó cuando inició en esto de abrir juegos inaugurales.

“La primera vez siempre es la primera vez, como la primera vez no va a haber otra. No te digo que no me sienta contento, me siento feliz por tener que lanzar en el Opening Day”.

Enfrentamiento con Soto

Framber Valdez será el primer lanzador que enfrente a Juan Soto oficialmente en la temporada 2025 y si bien hay respeto y compañerismo por ser paisanos, el lanzador tiene claro su objetivo: sacarlo de paso.

“No, en verdad no hay que hablar de eso porque eso (del enfrentamiento del jueves)”, siguió el As de Houston. “Es un pelotero bueno, valioso pelotero que tiene su talento, al igual que todo el que está aquí en Grandes Ligas. Uno lo enfrenta y juega, uno sabe cómo defenderse allá arriba (del montículo”.

Sin embargo, Valdez destacó que si mantiene comunicación con Soto, aunque no hablan de cuando se enfrentarán. “Hablo con él como compañero que somos, como dominicanos y ‘charchamos’ y compartimos entre, sabe, WhatsApp, internet y eso, pero nada malo”.

Otros abridores latinos para el primer día de Grandes Ligas

Otros tres serpentineros dominicanos y un venezolano también estarán encabezando la rotación de sus equipos.

Sandy Alcántara, luego de volver de su recuperación de Tommy John, será el iniciador por los Marlins de Miami el jueves, cuando reciban a los Piratas de Pittsburgh. El dominicano lanzará en un Opening Day por quinta vez en sus ocho años en MLB.

AFP__20250227__2202145812__v3__Preview__NewYorkMetsVMiamiMarlins.jpg Sandy Alcántara, abridor de los Miami Marlins AFP -ARCHIVO

Sus compatriotas Freddy Peralta, de los Cerveceros de Milwaukee, lanzará en Nueva York contra los Yanquis, mientras que Luis Severino, de los Atléticos, abrirá contra los Marineros de Seattle.

Para Peralta será su segundo Juego Inaugural, mientras que Severino lanzó en 2018 en el Opening Day.

En tanto, Pablo López será el encargado de guiar el pitcheo de los Mellizos de Minnesota en el inicio de la temporada contra los Cardenales de San Luis. Esta será la tercera vez que el venezolano abra en un inicio de temporada.

“El Opening Day es especial, pero el objetivo es mucho más grande”, dijo López al diario Star Tribune recientemente.