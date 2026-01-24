sábado 24  de  enero 2026
Fútbol

Copa Libertadores inicia con todos los hierros

En la 67 edición del principal torneo de clubes de Sudamérica participarán 47 equipos; el desafío es terminar con la supremacía de los brasileños, campeones en las últimas siete ediciones

Los jugadores de Flamengo levantan el trofeo tras ganar la final de la Copa Libertadores 2025&nbsp;

Los jugadores de Flamengo levantan el trofeo tras ganar la final de la Copa Libertadores 2025 

AFP
Por Luis F. Sánchez

La 67 edición de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, arrancará el próximo 3 de febrero. Participarán 47 equipos en la competencia. La gran final se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario en Montevideo.

Como ha ocurrido en los últimos años, el certamen se divide en dos etapas: la clasificatoria y el torneo propiamente dicho desde la ronda de grupos hasta los partidos de vida o muerte y la finalísima en la sede determinada con anticipación.

Lee además
El centrocampista español del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre la tropa azulgrana y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah, el 7 de enero de 2026. 
FÚTBOL

Estos son los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey
Tyler Herro, #14 del Miami Heat, en el Kaseya Center frente a los Boston Celtics 
Baloncesto

Extender o no a Tyler Herro: el dilema actual del Heat de Miami

La etapa clasificatoria consta de tres fases. En la primera comenzarán seis equipos ubicados en tres llaves y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por tres cupos para avanzar a la segunda fase. Cada equipo recibirá 400.000 dólares.

Los tres partidos iniciales serán: The Strongest de Bolivia contra Deportivo Táchira (Venezuela), 2 de Mayo de Paraguay frente a Alianza Lima (Perú) y C.A. Juventud de Uruguay contra Universidad Católica de Ecuador.

Los tres clasificados de la primera fase se sumarán a 13 equipos establecidos de la siguiente manera: dos de Brasil, Colombia y Chile y uno de cada una de las siete asociaciones restantes de Sudamérica.

De acuerdo al ranking de clubes de la Conmebol, esos 13 equipos han sido ubicados para el sorteo en dos bolilleros.

Uno: Botafogo (Bra, 19), Sporting Cristal (Perú, 38), Club Guaraní (Par, 44), Independiente Medellín (Col, 45), Argentinos Juniors (Arg, 47), Deportes Tolima (Col, 57), Bahia (Bra, 63) y Huachipato FC (Chi,71).

Dos: Liverpool FC (Uru, 85), Carabobo FC (Ven, 85), O’Higgins FC (Chi, 85), Nacional Potosí (Bol,92) y Barcelona SC (Ecu) más los tres equipos que avanzaron desde la Fase 1.

Esos 16 equipos serán distribuidos en ochos llaves y disputarán partidos de ida y vuelta. En esta Fase 2, cada equipo recibirá 500.000 dólares. Los vencedores avanzaron a la tercera fase y cada club recibirá 600.000 dólares.

Estos ocho equipos serán agrupados en cuatro llaves y los ganadores tras haber asegurado 1,5 millones de dólares entrarán a la etapa de grupos, es decir estarán clasificados para el torneo propiamente dicho y cada uno de los cuatro tendrá garantizados no solo seis partidos sino tres millones de dólares y 330,000 dólares por cada victoria que obtengan en la etapa de grupos.

El 18 de marzo empezará la etapa de grupos y contará con la participación de 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno.

No hay que olvidar que ahora los premios que ofrece la Conmebol a sus equipos son suculentos y se acercan a los 300 millones de dólares en total en la presente temporada.

Estas cifras distan mucho de la cantidad ofrecida en la época de la presidencia del paraguayo Nicolás Leoz, que pagaba a los clubes 25,000 dólares por partido en la fase de grupos y terminó preso por actos de corrupción durante sus 20 años en el cargo.

Bastará decidir que Flamengo de Río de Janeiro recibió 24 millones de dólares al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras de Sao Paulo, en la final disputada el 29 de noviembre pasado en Lima. Con los premios acumulados durante la campaña, el total acumulado por el club rubronegro fue de 33 millones 240,000 dólares.

Con ello, Flamengo suma cuatro coronas de la Libertadores: 1981, 2019, 2022 y 2025.

Independiente de Argentina es el más campeón del torneo con siete títulos.

Desde que se instauró el 2019 el nuevo sistema de disputar la final en una sede designada con anticipación, los siete campeones han sido equipos brasileños. En esta oportunidad hay gran expectativa por ver si se podrá cortar esa racha o si los clubes auriverdes continuarán prevaleciendo.

Puntapié inicial de la Copa Libertadores 2026

Fase 1

3 de febrero

Sede Partido

La Paz The Strongest (Bolivia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

4 de febrero

Asunción Dos de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

5 de febrero

Montevideo C.A. Juventud (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)

Temas
Te puede interesar

José Ramírez firma histórica extensión y asegura su futuro con los Cleveland Guardians

Naomi Osaka se retira del Abierto de Australia

Detienen en México a exolímpico canadiense acusado de narcotráfico y asesinato por Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades