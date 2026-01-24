Copa Libertadores inicia con todos los hierros

Los jugadores de Flamengo levantan el trofeo tras ganar la final de la Copa Libertadores 2025

La 67 edición de la Copa Libertadores , el torneo de clubes más importante de Sudamérica, arrancará el próximo 3 de febrero. Participarán 47 equipos en la competencia. La gran final se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario en Montevideo.

Como ha ocurrido en los últimos años, el certamen se divide en dos etapas: la clasificatoria y el torneo propiamente dicho desde la ronda de grupos hasta los partidos de vida o muerte y la finalísima en la sede determinada con anticipación.

La etapa clasificatoria consta de tres fases. En la primera comenzarán seis equipos ubicados en tres llaves y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por tres cupos para avanzar a la segunda fase. Cada equipo recibirá 400.000 dólares.

Los tres partidos iniciales serán: The Strongest de Bolivia contra Deportivo Táchira (Venezuela), 2 de Mayo de Paraguay frente a Alianza Lima (Perú) y C.A. Juventud de Uruguay contra Universidad Católica de Ecuador.

Los tres clasificados de la primera fase se sumarán a 13 equipos establecidos de la siguiente manera: dos de Brasil, Colombia y Chile y uno de cada una de las siete asociaciones restantes de Sudamérica.

De acuerdo al ranking de clubes de la Conmebol, esos 13 equipos han sido ubicados para el sorteo en dos bolilleros.

Uno: Botafogo (Bra, 19), Sporting Cristal (Perú, 38), Club Guaraní (Par, 44), Independiente Medellín (Col, 45), Argentinos Juniors (Arg, 47), Deportes Tolima (Col, 57), Bahia (Bra, 63) y Huachipato FC (Chi,71).

Dos: Liverpool FC (Uru, 85), Carabobo FC (Ven, 85), O’Higgins FC (Chi, 85), Nacional Potosí (Bol,92) y Barcelona SC (Ecu) más los tres equipos que avanzaron desde la Fase 1.

Esos 16 equipos serán distribuidos en ochos llaves y disputarán partidos de ida y vuelta. En esta Fase 2, cada equipo recibirá 500.000 dólares. Los vencedores avanzaron a la tercera fase y cada club recibirá 600.000 dólares.

Estos ocho equipos serán agrupados en cuatro llaves y los ganadores tras haber asegurado 1,5 millones de dólares entrarán a la etapa de grupos, es decir estarán clasificados para el torneo propiamente dicho y cada uno de los cuatro tendrá garantizados no solo seis partidos sino tres millones de dólares y 330,000 dólares por cada victoria que obtengan en la etapa de grupos.

El 18 de marzo empezará la etapa de grupos y contará con la participación de 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno.

No hay que olvidar que ahora los premios que ofrece la Conmebol a sus equipos son suculentos y se acercan a los 300 millones de dólares en total en la presente temporada.

Estas cifras distan mucho de la cantidad ofrecida en la época de la presidencia del paraguayo Nicolás Leoz, que pagaba a los clubes 25,000 dólares por partido en la fase de grupos y terminó preso por actos de corrupción durante sus 20 años en el cargo.

Bastará decidir que Flamengo de Río de Janeiro recibió 24 millones de dólares al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras de Sao Paulo, en la final disputada el 29 de noviembre pasado en Lima. Con los premios acumulados durante la campaña, el total acumulado por el club rubronegro fue de 33 millones 240,000 dólares.

Con ello, Flamengo suma cuatro coronas de la Libertadores: 1981, 2019, 2022 y 2025.

Independiente de Argentina es el más campeón del torneo con siete títulos.

Desde que se instauró el 2019 el nuevo sistema de disputar la final en una sede designada con anticipación, los siete campeones han sido equipos brasileños. En esta oportunidad hay gran expectativa por ver si se podrá cortar esa racha o si los clubes auriverdes continuarán prevaleciendo.

Puntapié inicial de la Copa Libertadores 2026

Fase 1

3 de febrero

Sede Partido

La Paz The Strongest (Bolivia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

4 de febrero

Asunción Dos de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

5 de febrero

Montevideo C.A. Juventud (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)