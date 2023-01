Corea del sur anuncia selección para Clásico Mundial de Béisbol

Si bien ayer ofrecimos la sorpresa de la muy posible integración de Lars Nootbaar con la selección de Japón, hoy se oficializó la participación de Thomas Hyunsu Edman, o simplemente Tommy Edman con Corea, jugador de 27 años perteneciente a la franquicia St. Louis Cardinals, tal como Nootbaar, hijo de madre coreana, también será el primer jugador de esta selección que los representará en una edición del WBC a pesar de no nacer en dicho territorio. Lleva cuatro temporadas en MLB y en esta última promedió .265 (577-153) con 13 cuadrangulares, 31 dobletes, 57 impulsadas y .725 de OPS.

Estamos hablando de un GG (Guante de Oro), distinción obtenida por el estadounidense en el 2021 en la segunda almohadilla. Sin embargo, esta última temporada se mostró en 80 partidos como torpedero. Su promedio defensivo en 2B durante estos cuatro años es de .990.

Otra de las armas ofensivas del elenco es Lee Jung-hoo, jardinero central de 24 años que se desempeña en la KBO con el equipo Kiwoom Heroes. Luego de 142 partidos en 2022, promedió .349 (553-193) con 113 impulsadas, 36 dobles, 23 bambinazos, 10 triples, 66 boletos, 32 ponches, .996 de OPS. Siendo candidato a pasar por el máximo nivel en el béisbol dentro de un tiempo, estamos hablando de un pelotero superior a su liga, donde ha conectado para .354 entre las campañas 2021-2022.

También resaltan en la nómina Ha-Seong Kim (San Diego Padres), quien debutara en la temporada del 2021, siendo un punto llamativo en el juego de San Diego durante el 2022, conectando 130 imparables con 11 cuadrangulares y 59 impulsadas. Otro de los mencionados, Choi ji-man, jugador por 5 temporadas de Tampa Bay Rays y recién incluído en Pittsburgh Pirates, lleva dos temporadas de 11 jonrones en las mayores, protagonista de 52 impulsadas y .729 de OBP.

En total, cuatro ex-MLB, están en el conjunto. Sus nombres son Kim Kwang-hyun (Cardinals), Yang Hyeon-jong (Rangers), Kim Hyun-soo (Orioles/Phillies) y Park Byung-ho (Twins) [Vía Jeeho Yoo].

A continuación, dejamos la nómina del elenco, entre paréntesis el equipo y la liga a la que pertenecen:

Lanzadores: Go Woo-suk (LG Twins | KBO), Jung Woo-young (LG Twins | KBO), Ko Young-pyo (KT Wiz | KBO), So Hyeong-jun (KT Wiz | KBO), Lee Yong-chan (NC Dinos, KBO), Won Tae-in (Samsung Lions | KBO), Kim Won-jung (Lotte Giants | KBO), Park Se-woong (Lotte Giants | KBO), Gwak Been (Doosan Bears | KBO), Jung Cheol-won (Doosan Bears | KBO), Kim Kwang-hyun (SGG), Kim Yun-sik (LG Twins | KBO), Yang Hyeon-jong (KIA Tigers | KBO), Lee Eui-lee (KIA Tigers | KBO), Koo Chang-mo (NC Dinos | KBO).

Catchers: Lee Ji-young (Kiwoom Heroes | KBO), Yang Eui-ji (Doosan Bears | KBO).

Infielders: Choi Jung (SSG), Kim Hye-seong (Kiwoom Heroes | KBO), Oh ji-hwan (LG Twins | KBO), Park Byung-ho (KT Wiz | KBO), Kang Baek-ho (KT Wiz | KBO), Kim Ha-Seong (SD), Tommy Edman (STL, MLB), Choi ji-man (PIT, MLB).

Jardineros: Lee jung-hoo (Kiwoom | KBO), Kim Hyun-soo (LG, KBO), Park hae-min (LG), Park Kun-woo (NC).