Inter Miami asegura la permanencia del portero Rocco Ríos Novo

El Inter Miami consiguió a un nuevo portero en el mercado de la temporada muerta hace algunas semanas, cuando se hizo de los servicios del canadiense Dayne St. Clair ; sin embargo, la llegada del mejor portero de la MLS en la temporada anterior no fue motivo para que las "Garzas" abandonaran la idea de mantener en sus filas a quien terminó como el arquero principal de la institución en la exitosa campaña pasada.

Este jueves, los residentes del sur de la Florida anunciaron la firma en una "transferencia permanente" del guardameta Rocco Ríos Novo , proveniente del Club Atlético Lanús de la liga argentina. El nuevo contrato del portero finalizará después de la contienda 2028-2029, aunque existe una opción para extenderlo hasta la 2029-2030.

Ríos Novo, de 23 años de edad, arribó al Inter Miami en un inicio en calidad de préstamo y se terminó convirtiendo en parte fundamental del equipo dirigido por Javier Mascherano que se coronó en el circuito norteamericano por primera vez en su historia tras superar en la final al Vancouver Whitecaps.

El argentino disputó todos los partidos de los rosas en los playoffs. En general, figuró en 19 compromisos en todas las competiciones.

Nativo de Los Ángeles, pero con raíces albicelestes, había pasado las dos temporadas previas con el Phoenix Rising de la USL Championship en calidad de préstamo desde el Lanús. A los 18 años, fue cedido como préstamo al Atlanta United 2 y eventualmente realizó su debut con el equipo principal, registrando más de 1.500 minutos de juego a lo largo de 18 apariciones entre 2021 y 2022.

Luego de sus pasantías por la MLS, Ríos Novo llegó al Rising, donde pasó dos campañas en las que consiguió la anhelada consistencia, con 87 partidos disputados, ayudando a su club a ganar el campeonato en 2023.

Reencuentro con un viejo conocido

A nivel de selecciones, el portero representó a Argentina en distintas categorías inferiores, incluyendo al equipo que lideró Mascherano en el torneo preolímpico de la Conmebol en 2024.

Ahora, Ríos Novo deberá batallar por regresar a la titularidad dentro del Inter Miami, pues las credenciales de St. Clair lo posicionan de inmediato como el gran favorito para servir de arquero principal en el club en la venidera contienda.