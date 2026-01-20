martes 20  de  enero 2026
FÚTBOL

Inter Miami consigue a nuevo atacante en una transferencia millonaria

El argentino German Berterame, que venía desempeñándose con los Rayados de Monterrey, sería el nuevo jugador del Inter Miami rumbo a la próxima temporada

El atacante argentino German Berterame, en ese entonces de Rayados de Monterrey, celebra luego de anotar un gol, el 21 de octubre de 2025.

JULIO CÉSAR AGUILAR / AFP

JULIO CÉSAR AGUILAR / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El Inter Miami continúa sumando piezas de peso rumbo a cumplir su objetivo de revalidar el título obtenido en la temporada pasada de la MLS y un reporte reciente asegura que el conjunto rosa logró hacerse de los servicios del atacante argentino German Berterame, quien venía defendiendo los colores de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano.

Berterame encaja en el perfil de jugador que buscaba el director técnico Javier Mascherano para reforzar su ataque. Viene con una gran habilidad para marcar y está acostumbrado a un sistema de juego con dos delanteros.

David Ayala #24 de Portland Timbers pasa durante el partido de los Playoffs de la Copa MLS 2025 entre San Diego FC y Portland Timbers en Providence Park el 1 de noviembre de 2025 en Portland, Oregón. 
Fútbol

Inter Miami ficha al argentino David Ayala para reforzar su mediocampo
El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami cerró el 2025 en el quinto puesto de ventas de camisetas en el mundo

Las "Garzas" han fichado a varios jugadores de peso desde la obtención de su primer título en el circuito local, pero en ocasiones la escuadra parecía sufrir en el ataque por la gran dependencia de su figura estelar, el también argentino Lionel Messi, en especial con los problemas físicos que afrontó la institución y con el bajón en el rendimiento del uruguayo Luis Suárez.

Después de un par de días de negociaciones intensas, reportes recientes señalan que habría un acuerdo verbal para la transferencia por el jugador, por un monto que estaría alrededor de los 15 millones de dólares.

Atleti saca beneficios del movimiento

Por otro lado, el Atlético de Madrid se estaría beneficiando de la transferencia de Berterame, pues el grupo de propietarios de la institución madridista es dueña de un porcentaje de la tarjeta del atacante.

Según información de distintos medios, el 70% de la tarjeta de Berterame le pertenece a Rayados, mientras que el grupo del Atlético de Madrid tiene posesión del otro 30%, debido al pasado del sudamericano en el Atlético San Luis; por ende, la tropa colchonera cobraría unos cinco millones de dólares en el movimiento.

Gran vacante para Monterrey

Con la salida de Berterame, la alineación titular de Rayados sufre un duro golpe. En la actualidad, el equipo podría tener a dos candidatos para reemplazarlo: el brasileño Rafael Navarro, jugador del Colorado Rapids de la MLS, y el croata Petar Musa, del FC Dallas.

Ambos delanteros tendrían un valor aproximado de unos siete millones de dólares.

Sin embargo, la opción principal del combinado parecen ser jugadores que ya se encuentran en la plantilla, como Anthony Martial, Roberto de la Rosa y Joaquín Moxica.

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

