Inter Miami consigue a nuevo atacante en una transferencia millonaria

El atacante argentino German Berterame, en ese entonces de Rayados de Monterrey, celebra luego de anotar un gol, el 21 de octubre de 2025.

El Inter Miami continúa sumando piezas de peso rumbo a cumplir su objetivo de revalidar el título obtenido en la temporada pasada de la MLS y un reporte reciente asegura que el conjunto rosa logró hacerse de los servicios del atacante argentino German Berterame , quien venía defendiendo los colores de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano.

Berterame encaja en el perfil de jugador que buscaba el director técnico Javier Mascherano para reforzar su ataque. Viene con una gran habilidad para marcar y está acostumbrado a un sistema de juego con dos delanteros.

Las "Garzas" han fichado a varios jugadores de peso desde la obtención de su primer título en el circuito local, pero en ocasiones la escuadra parecía sufrir en el ataque por la gran dependencia de su figura estelar, el también argentino Lionel Messi, en especial con los problemas físicos que afrontó la institución y con el bajón en el rendimiento del uruguayo Luis Suárez.

Después de un par de días de negociaciones intensas, reportes recientes señalan que habría un acuerdo verbal para la transferencia por el jugador, por un monto que estaría alrededor de los 15 millones de dólares.

Atleti saca beneficios del movimiento

Por otro lado, el Atlético de Madrid se estaría beneficiando de la transferencia de Berterame, pues el grupo de propietarios de la institución madridista es dueña de un porcentaje de la tarjeta del atacante.

Según información de distintos medios, el 70% de la tarjeta de Berterame le pertenece a Rayados, mientras que el grupo del Atlético de Madrid tiene posesión del otro 30%, debido al pasado del sudamericano en el Atlético San Luis; por ende, la tropa colchonera cobraría unos cinco millones de dólares en el movimiento.

Gran vacante para Monterrey

Con la salida de Berterame, la alineación titular de Rayados sufre un duro golpe. En la actualidad, el equipo podría tener a dos candidatos para reemplazarlo: el brasileño Rafael Navarro, jugador del Colorado Rapids de la MLS, y el croata Petar Musa, del FC Dallas.

Ambos delanteros tendrían un valor aproximado de unos siete millones de dólares.

Sin embargo, la opción principal del combinado parecen ser jugadores que ya se encuentran en la plantilla, como Anthony Martial, Roberto de la Rosa y Joaquín Moxica.