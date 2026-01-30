viernes 30  de  enero 2026
FÚTBOL

¿El Inter Miami en la Copa Libertadores? Presidente de la Conmebol le abre sus puertas a la idea

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, aseguró que no descarta la posibilidad de que el Inter Miami y otros equipos de la CONCACAF participen en el torneo

El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La Copa Libertadores es bien reconocida como la principal competición de clubes en el continente americano. En esencia, es lo que la Liga de Campeones de la UEFA significa para Europa. Y el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, tiene todas las intenciones de que el torneo sudamericano sea cada vez más y más llamativo para el aficionado.

Con eso en mente, Domínguez dejó claro que la posibilidad de invitar a clubes de la MLS de Estados Unidos y Canadá, como el actual campeón Inter Miami, capitaneado por el argentino Lionel Messi, y de la Liga MX está complemente sobre la mesa en la actualidad.

"La puerta está abierta para ellos", señaló Domínguez al medio brasileño Globo Esporte.

Alejandro Domínguez.jpg
El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, habla en una ceremonia de la Copa Libertadores, el 17 de marzo de 2025.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, habla en una ceremonia de la Copa Libertadores, el 17 de marzo de 2025.

Sin embargo, el máximo mandatario del ente sudamericano también expresó que, primero que nada, debe llegarse a un acuerdo con la CONCACAF.

La continuidad de Messi con las "Garzas" también promete jugar un papel fundamental en las conversaciones, incluso si todavía no hay planes de incorporar a los dirigidos por Javier Mascherano a la edición 2026 de la Libertadores.

"Se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos de otras confederaciones", indicó Domínguez. "Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Libertadores como una referencia de una competición internacional y global", agregó.

Todo un "sueño" en el sur de la Florida

Uno de los propietarios de los rosas, Jorge Mas, ha expresado en repetidas ocasiones que participar en la Copa Libertadores es uno de sus grandes "sueños".

El hecho de que ya exista un precedente de equipos norteamericanos participando en la prestigiosa competición hace más viable que el sueño de Mas pueda convertirse en realidad.

Si bien ningún conjunto de la MLS ha participado en la Libertadores, dos clubes de la Liga MX sí lo hicieron en cada año de 1998 y 2016.

Cruz Azul (2001), Guadalajara (2010) y Tigres (2015) fueron finalistas durante este período, pero ningún equipo mexicano logró coronarse; sin embargo, México ha producido más finalistas del torneo que otros países que participan año tras año como Perú, Bolivia y Venezuela.

