martes 7  de  julio 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo reivindica su legado: "Portugal no tenía títulos antes de mí"

Cristiano Ronaldo confirmó que jugó su último Mundial y afirmó sentirse en paz con el legado que dejó en la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España

Por Pedro Felipe Hernández

Tras la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo aseguró que se marcha con la "conciencia tranquila" y satisfecho por el legado que construyó con la selección lusa, aunque evitó confirmar si continuará su carrera profesional.

El capitán portugués reconoció que el duelo significó su última participación en una Copa del Mundo y destacó que durante su etapa ayudó a conquistar los tres títulos más importantes en la historia de Portugal, poniendo a la Eurocopa de 2016 al mismo nivel que un Mundial por su significado.

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"Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial", afirmó.

El delantero confesó que la eliminación le deja un sabor amargo, aunque considera que entregó todo dentro del campo.

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, lo mejor de mí. Salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde", expresó.

Cristiano Ronaldo deja en suspenso su futuro

Respecto a su continuidad como futbolista, el histórico goleador prefirió no tomar una decisión inmediata y explicó que analizará el siguiente paso junto a su familia.

"Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente", comentó.

Finalmente, Ronaldo consideró que el encuentro frente a España fue muy parejo y opinó que la selección española encontró la diferencia gracias a una dosis de fortuna.

"Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado", concluyó.

FUENTE: AFP

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