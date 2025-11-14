Croacia no falla y Modric disputará en 2026 su quinto Mundial

Capitaneada por Luka Modric , Croacia se clasificó para el Mundial 2026 tras su victoria sobre Islas Feroe (3-1), este viernes en Rijeka, y se convirtió en el tercer equipo europeo en asegurarse un boleto para la gran competición que se disputará en Norteamérica.

Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas, el lunes.

Los Vatreni participarán en su séptima fase final de un Mundial, incluyendo una final perdida contra Francia en 2018 y el tercer puesto en la pasada edición, Catar 2022.

Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos antes de la última jornada.

La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, también otorga una plaza de repesca a la República Checa (13 puntos), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16').

Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23') antes de que Petar Musa (57') y Nikola Vlasic (70'), quien había entrado en lugar de Luka Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo. Fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona del mundo) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona).

Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial. El mediocampista, elegido Balón de Oro en 2018, dejó el Real Madrid para unirse al AC Milan esta temporada.

FUENTE: AFP