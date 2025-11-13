jueves 13  de  noviembre 2025
TENIS

Alcaraz avanza a semifinales del Masters tras triunfo de De Miñaur sobre Fritz

Gracias a este resultado, el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, aseguró las semifinales antes de su partido de este jueves contra Lorenzo Musetti

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TURÍN.- El tenista australiano Alex De Miñaur, séptimo jugador mundial, aún puede alcanzar las semifinales del Masters ATP gracias a su victoria de este jueves en Turín frente al estadounidense Taylor Fritz (6º), que además asegura la clasificación del número 1, Carlos Alcaraz.

De Miñaur, de 26 años, logró en su sexto intento su primera victoria en un partido de las Finales ATP, que reúne a los ocho mejores jugadores del año, con un marcador de 7-6 (7/3) y 6-4.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.
TENIS

Alcaraz y Djokovic comparten grupo en el Masters ATP
El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.
Tenis

Djokovic alcanza en Atenas su tercera final del año

Fritz, que venció al italiano Lorenzo Musetti, pero fue derrotado por Alcaraz en sus dos primeros partidos en Turín, perdió toda esperanza de llegar a las semifinales, como sí ocurrió en sus dos primeras participaciones.

"Finalmente logré ganar un partido aquí... Lo que tenga que pasar, pasará ahora. Intentaré relajarme y ver qué sucede esta noche", declaró De Miñaur.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ATP Tour (@atptour)

El australiano rompió el servicio de su adversario en el tercer juego del primer set. Aunque Fritz, finalista de la edición 2024 del Torneo de Maestros, recuperó rápidamente el quiebre en la primera manga, se derrumbó en el desempate, donde su rival tomó rápidamente la delantera.

Un escenario similar se dio en el segundo set, con Fritz perdiendo su servicio en el segundo juego y sin lograr recuperarlo esta vez, permitiendo a De Miñaur concretar su dominio en su segundo punto de partido.

Gracias a este resultado, Alcaraz asegura las semifinales incluso antes de su partido de este jueves contra Musetti.

Si el italiano gana, acompañará a Alcaraz en las semifinales. De lo contrario, el segundo clasificado de este grupo será De Miñaur.

Sinner indicó el camino

El número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, se convirtió en el primer clasificado para las semifinales del Masters ATP luego de su victoria ante el alemán Alexander Zverev, tercer jugador del orbe, este miércoles en Turín.

Sinner, vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año, se impuso 6-4, 6-3 en 1 hora y 37 minutos de juego ante Zverev, al que batió por cuarta vez esta temporada en otros tantos enfrentamientos.

El italiano no pasó ningún apuro en su segundo partido del Masters de 2025 y encadenó su 28ª victoria consecutiva sobre superficie dura "indoor", su terreno de juego preferido.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz se estrena en el Masters con convincente triunfo ante de Miñaur

Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

Sabalenka garantiza finalizar la temporada como número uno por segundo año corrido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
POLÍTICA

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

Te puede interesar

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

En la capital venezolana se encuentra el Teatro Teresa Carreño, referente mundial del movimiento brutalista, y uno de los complejos culturales más importantes de Latinoamérica.
CULTURA

El Teatro Teresa Carreño: símbolo del arte y la arquitectura venezolana

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, habla en el escenario durante la 26.ª ceremonia anual de entrega de los Premios Latin Grammy en el Mandalay Bay Convention Center el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
PREMIOS

Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2025