viernes 14  de  noviembre 2025
CUBA

Fotografía en redes de ministro cubano destituido y enjuiciado desata polémica

No se ha confirmado si la fotografía al exministro Alejandro Gil habría sido tomada durante la audiencia judicial o si se trata de una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA)

Imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba.

Imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba.

TOMADA DE INTERNET
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI -- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, destituido y procesado bajo cargos de espionaje, tras la polémica que rodea su juicio.

En la foto —no verificada por fuentes oficiales— se aprecia a Gil visiblemente más delgado, con pérdida de cabello y un evidente deterioro físico, muy distinto de la figura sólida y desafiante que proyectó durante años en los espacios oficiales de la política económica cubana.

Lee además
Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha
Deambulantes en Cuba. 
DICTADURA

Cuba: 58% de los ciudadanos percibe la represión como política sistemática

El impacto de la foto, real o manipulada por IA, ha sido inmediato. Analistas recuerdan que desde el inicio del proceso parece que Gil está siendo utilizado como chivo expiatorio, una pieza sacrificable para enviar un mensaje “ejemplarizante”, mientras los cargos más altos dentro de la estructura de gobierno permanecen intocables.

Sin embargo, tampoco se puede ignorar el daño que las medidas impulsadas por el exdirigente provocaron en la vida de los cubanos: la llamada “Tarea Ordenamiento”, el descontrol de precios, la pérdida de valor adquisitivo y la crisis económica que sigue golpeando a las familias en toda la isla. Esto plantea una pregunta central: ¿por qué solo él carga con toda la responsabilidad si otros con igual nivel o más de culpabilidad permanecen impunes?

La opacidad del proceso y el silencio de la prensa oficial refuerzan la percepción de que este juicio responde menos a la justicia y más a un cálculo político, en el que la cúpula decide a quién sacrificar y a quién proteger para mantener el control a base de la fuerza.

Además, el procedimiento legal parece formar parte de un circo mediático que busca distraer al pueblo, que enfrenta apagones interminables y crisis crecientes. En el oriente del país, la situación es aún más crítica: los daños causados por el huracán Melissa siguen sin ser contabilizados y miles de familias viven en condiciones de indigencia, sin recursos ni atención. En este contexto, la exposición pública del caso de Gil funciona como una cortina de humo que desvía la atención de problemas mucho más urgentes.

Independientemente de la veracidad de la foto, Alejandro Gil enfrenta ahora una condena que definirá su destino. Pero incluso si su imagen —real o procesada con IA— refleja un momento de vulnerabilidad, podría tener un último gesto de utilidad histórica: revelar ante la opinión pública internacional a quienes realmente controlan la cúpula y mantienen a Cuba bajo miedo, represión y miseria.

Quizá ya no tenga salvación, pero aún podría, desde su significado negativo, dejar un legado como en su momento lo dejaron los procesados y sacrificados en las causas 1 y 2 de finales de los 1980, cuando un proceso de purga culminó con el fusilamiento de varias figuras emblemáticas de la nomenclatura del poder cubano.

La enseñanza final de este proceso contra Gil Fernández es la condición descartable o desechable inherente a todo aquel que en algún momento resulta elegido para formar parte de esa cúpula que controla Cuba.

Temas
Te puede interesar

Cuba vive un brote epidémico de chikungunya y dengue

Rosa María Payá: "Cuba es el muro de Berlín de nuestros tiempos"

Ucrania de la mano de Orula

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Te puede interesar

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios de Estados Unidos en el Atlántico.
LUCHA ANTIDROGAS

EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Nelson J. Mezerhane G., presidente de la Fundación IDEA.
X DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Mezerhane: "La única forma de confrontar a los regímenes es con la fuerza"

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CARTA A TRUMP

Daniella Levine Cava pide a Trump compensación justa a empleados federales tras fin del cierre del gobierno

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café