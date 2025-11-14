EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios de Estados Unidos en el Atlántico.

MIAMI — Estados Unidos hizo pública una demostración de fuerza militar que marca un nuevo capítulo en la presión estratégica de Washington sobre las organizaciones criminales que operan en el Caribe y Sudamérica.

Este 13 de noviembre se divulgaron las primeras imágenes del portaviones USS Gerald R. Ford , acompañado por un bombardero B-52 Stratofortress , aviones de guerra y una flota de buques acorazados, en maniobras conjuntas en el Atlántico .

De acuerdo con la descripción citada por NTN24, “el USS Gerald R. Ford (CVN 78), los F/A-18E/F Super Hornets […] y un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos operan como una fuerza conjunta multidominio, el 13 de noviembre de 2025”.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de la misión del Comando Sur de los Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria", agrega la reseña.

Arranca la operación “Lanza del Sur”

Las imágenes salen a la luz en el mismo momento en que el Gobierno de Donald Trump anuncia formalmente la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur), una estrategia militar que apunta directamente al narcotráfico que se origina en Latinoamérica.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, detalló que la operación “estará liderada por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur”, el cual supervisa las operaciones estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hegseth explicó que “el presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, subrayando que la misión busca “defender nuestra patria, expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger a nuestra gente”. Añadió, además, que “el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sentdefender/status/1989200118743199964&partner=&hide_thread=false We have now received our first look at the USS Gerald R. Ford (CVN-78) and her Carrier Strike Group, consisting of the Arleigh Burke-class guided-missile destroyers; USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81) and USS Bainbridge (DDG-96), since entering the U.S.… pic.twitter.com/frAZPL0H7h — OSINTdefender (@sentdefender) November 14, 2025

Esta demostración militar llega en un momento de creciente presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, señalado por el Gobierno estadounidense de liderar el llamado Cartel de los Soles, y sobre quien pesa una recompensa de 50 millones de dólares.

Según recordó NTN24, el anuncio de “Lanza del Sur” se produce luego de que fuentes militares informaran a la cadena CBS que altos mandos presentaron esta semana al presidente Trump opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela, incluidas alternativas de ataques terrestres.

Un mensaje de poder hacia el hemisferio

La presencia del Gerald Ford —el portaviones más avanzado del mundo— junto a bombarderos estratégicos y una flota de combate, exhibe la disposición del Gobierno estadounidense de escalar la presión sobre las redes de narcotráfico y los regímenes que, según Washington, actúan en su protección.

Las maniobras divulgadas este jueves envían una señal clara: la operación “Lanza del Sur” no será un despliegue simbólico, sino un esfuerzo militar coordinado, multidominio y con participación de activos estratégicos de primer nivel.

Mientras la estrategia se activa, el Comando Sur amplía su radio de acción en un Caribe convulsionado por el narcotráfico y las tensiones geopolíticas.

Estados Unidos, según el mensaje reiterado por sus funcionarios, ha dado inicio a una nueva etapa: una en la que, como expresó Hegseth, “la defensa de la patria comienza más allá de nuestras fronteras”.

FUENTE: Con información de NTN24