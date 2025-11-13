Conozca a los ganadores del premio Cy Young 2025 en la MLB

El lanzador Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, saluda a sus compañeros antes del inicio de un encuentro, el 24 de septiembre de 2025.

NUEVA YORK.- Los lanzadores estadounidenses Tarik Skubal y Paul Skenes fueron reconocidos este miércoles con el premio Cy Young de las Grandes Ligas de béisbol, por sus excepcionales temporadas con los Tigres de Detroit y los Piratas de Pittsburgh , respectivamente.

Skubal, de 28 años, fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor lanzador de la Liga Americana en la fase regular.

El último pelotero en revalidar este galardón en ese circuito fue el dominicano Pedro Martínez en el 2000.

El "as" de los Tigres fue elegido en primera posición en 26 de los 30 votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Sus compatriotas Garrett Crochet (Boston) y Hunter Brown (Houston) concluyeron detrás en la votación.

Skenes, de su parte, se llevó por unanimidad el galardón de la Nacional por delante del dominicano Cristopher Sánchez (Filis) y del japonés Yoshinobu Yamamoto (Dodgers).

El diestro de los Piratas, de 23 años, está protagonizando un arranque de carrera estelar en las Mayores y en 2024 ya fue reconocido como el Novato del Año.

Los únicos otros lanzadores que ganaron el premio al Novato del Año y un Cy Young en sus primeras dos temporadas en Grandes Ligas fueron el mexicano Fernando Valenzuela —quien ganó ambos en 1981— y Dwight Gooden en 1984 y 1985.

Skenes registró una efectividad de 1.97 y 216 ponches para los Piratas, permitiendo solo 11 jonrones en sus 32 aperturas.

China rechaza visa a número 1 del tenis indio

Sumit Nagal, el tenista indio mejor clasificado en el circuito ATP, afirmó que China le negó sin motivo un visado para participar en un torneo en la región de Sichuan.

"Se supone que debo ir pronto a China para un torneo de clasificación del Abierto de Australia. Pero mi solicitud de visado fue rechazada sin razón", indicó el martes en la red social X Sumit Nagal, número 275 del mundo.

El jugador de 28 años, que alcanzó el puesto 68 del mundo en 2024, debutó en la Copa Davis en 2016 y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia a principios de año y llegó a la segunda ronda en el mismo Grand Slam en 2024.

FUENTE: AFP