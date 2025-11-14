viernes 14  de  noviembre 2025
FLORIDA

Aeropuerto de Miami se prepara para aumentos de pasajeros

MIA registra el sexto mayor aumento de viajeros durante la temporada de fin de año y las autoridades recomiendan llegar con anticipación

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.

JES{US HERNÁNDEZ / DLA
Pasajeros se aprestan a facturar equipaje en mostrador.

Pasajeros se aprestan a facturar equipaje en mostrador.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Imagen referencial, MIA.

Imagen referencial, MIA.

JESÚS HERNÁNDEZ
Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Miami, con el centro de la ciudad en el fondo.

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Miami, con el centro de la ciudad en el fondo.

MIA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- A medida que las operaciones del Gobierno de EEUU se normalizan, buena parte de la atención se centra en el servicio aéreo de la nación y el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se prepara para procesar cientos de miles de viajeros durante las fiestas de fin de año.

Según un análisis de Luxury Link, basado en datos de la TSA, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registra el sexto mayor aumento de viajeros durante la temporada navideña en el país y las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con anticipación.

Lee además
Vista parcial del aula de una escuela en Miami-Dade.
FLORIDA

¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?
Público, Rastrillo 305, 2024.
FLORIDA

Rastrillo 305 en Key Biscayne: un festival solidario dedicado a apoyar a jóvenes y familias

Teniendo en cuenta estas cifras, se estima que el MIA podría experimentar un aumento del 8% durante la temporada navideña.

Este periodo comprende desde el viernes anterior al Día de Acción de Gracias hasta el lunes siguiente, y desde el viernes anterior a Navidad hasta el 2 de enero.

Mientras tanto, en respuesta al aumento de la demanda de viajes aéreos, el programa de Subvenciones para Infraestructura Aeroportuaria (AIG) proporciona 14.500 millones de dólares en fondos durante cinco años para generar la expansión de terminales, la modernización de los sistemas de equipaje, la mejora de las pistas y la optimización de la infraestructura de tráfico aéreo.

A continuación, acorde con el informe de Luxury Link, que además de ser plataforma de viajes realiza estudios al respecto, presentamos un resumen de los datos del MIA:

  • Variación del tráfico diario de pasajeros durante la temporada navideña: +7,8 %
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (temporada navideña): 76.912
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (fuera de temporada navideña): 71.361
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (Día de Acción de Gracias): 72.533
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (Vacaciones de invierno): 79.726

Como referencia, también ofrecemos el informe sobre aeropuertos en Estados Unidos:

  • Variación del tráfico diario de pasajeros durante la temporada navideña: +5,4 %
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (temporada navideña): 2.591.338
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (fuera de temporada navideña): 2.459.109
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (Día de Acción de Gracias): 2.590.353
  • Tráfico diario promedio de pasajeros (Vacaciones de invierno): 2.592.113

Más datos

MIA, el aeropuerto más transitado para carga internacional y el segundo con mayor cantidad de pasajeros internacionales de Estados Unidos, se apresta a anunciar un récord de más de 55 millones de pasajeros en 2025.

En estos momentos, la terminal aérea miamense cuenta con el servicio de más de 90 aerolíneas y recibe una inversión sin precedentes de 9.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus instalaciones.

Acorde con datos oficiales, este aeropuerto es el principal motor económico del condado de Miami-Dade y el estado de Florida, generando ingresos comerciales de 118.000 millones de dólares y contabilizando cerca del 60 % de todos los visitantes internacionales a Florida cada año.

Temas
Te puede interesar

Rinden tributo a los constructores del legado bancario cubano-estadounidense

Fotografía en redes de ministro cubano destituido y enjuiciado desata polémica

Mezerhane: "La única forma de confrontar a los regímenes es con la fuerza"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Te puede interesar

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios de Estados Unidos en el Atlántico.
LUCHA ANTIDROGAS

EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Nelson J. Mezerhane G., presidente de la Fundación IDEA.
X DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Mezerhane: "La única forma de confrontar a los regímenes es con la fuerza"

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CARTA A TRUMP

Daniella Levine Cava pide a Trump compensación justa a empleados federales tras fin del cierre del gobierno

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café