Aeropuerto de Miami se prepara para aumentos de pasajeros

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Miami, con el centro de la ciudad en el fondo.

MIAMI.- A medida que las operaciones del Gobierno de EEUU se normalizan, buena parte de la atención se centra en el servicio aéreo de la nación y el Aeropuerto Internacional de Miami ( MIA ) se prepara para procesar cientos de miles de viajeros durante las fiestas de fin de año.

Según un análisis de Luxury Link , basado en datos de la TSA, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registra el sexto mayor aumento de viajeros durante la temporada navideña en el país y las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con anticipación.

Teniendo en cuenta estas cifras, se estima que el MIA podría experimentar un aumento del 8% durante la temporada navideña.

Este periodo comprende desde el viernes anterior al Día de Acción de Gracias hasta el lunes siguiente, y desde el viernes anterior a Navidad hasta el 2 de enero.

Mientras tanto, en respuesta al aumento de la demanda de viajes aéreos, el programa de Subvenciones para Infraestructura Aeroportuaria (AIG) proporciona 14.500 millones de dólares en fondos durante cinco años para generar la expansión de terminales, la modernización de los sistemas de equipaje, la mejora de las pistas y la optimización de la infraestructura de tráfico aéreo.

A continuación, acorde con el informe de Luxury Link, que además de ser plataforma de viajes realiza estudios al respecto, presentamos un resumen de los datos del MIA:

Variación del tráfico diario de pasajeros durante la temporada navideña: +7,8 %

Tráfico diario promedio de pasajeros (temporada navideña): 76.912

Tráfico diario promedio de pasajeros (fuera de temporada navideña): 71.361

Tráfico diario promedio de pasajeros (Día de Acción de Gracias): 72.533

Tráfico diario promedio de pasajeros (Vacaciones de invierno): 79.726

Como referencia, también ofrecemos el informe sobre aeropuertos en Estados Unidos:

Variación del tráfico diario de pasajeros durante la temporada navideña: +5,4 %

Tráfico diario promedio de pasajeros (temporada navideña): 2.591.338

Tráfico diario promedio de pasajeros (fuera de temporada navideña): 2.459.109

Tráfico diario promedio de pasajeros (Día de Acción de Gracias): 2.590.353

Tráfico diario promedio de pasajeros (Vacaciones de invierno): 2.592.113

Más datos

MIA, el aeropuerto más transitado para carga internacional y el segundo con mayor cantidad de pasajeros internacionales de Estados Unidos, se apresta a anunciar un récord de más de 55 millones de pasajeros en 2025.

En estos momentos, la terminal aérea miamense cuenta con el servicio de más de 90 aerolíneas y recibe una inversión sin precedentes de 9.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus instalaciones.

Acorde con datos oficiales, este aeropuerto es el principal motor económico del condado de Miami-Dade y el estado de Florida, generando ingresos comerciales de 118.000 millones de dólares y contabilizando cerca del 60 % de todos los visitantes internacionales a Florida cada año.