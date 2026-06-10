miércoles 10  de  junio 2026
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Cubana Velazco sorprende a Leyanis Pérez en el triple salto de Oslo

Velazco, de 26 años, no representa internacionalmente a Cuba después de haber abandonado la isla rumbo a Estados Unidos y de instalarse en Puerto Rico

La cubana Davisleydi Velazco compite en el triple salto femenino en el World Athletics Championship, el 16 de junio de 2022.

La cubana Davisleydi Velazco compite en el triple salto femenino en el World Athletics Championship, el 16 de junio de 2022.

ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OSLO.- La estrella del atletismo cubano Leyanis Pérez, vigente campeona mundial al aire libre y bajo techo, fue derrotada este miércoles en el triple salto de la reunión de atletismo de la Liga de Diamante de Oslo por una compatriota, Davisleydi Velazco.

Velazco, de 26 años, no representa internacionalmente a Cuba después de haber abandonado la isla rumbo a Estados Unidos y de instalarse en Puerto Rico.

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En la pista del estadio de la capital noruega, Velazco llegó a 14,85 metros en el primero de sus seis saltos, su mayor distancia de la velada y la que le permitió llevarse el triunfo.

Iguala así su marca personal, que había logrado a mediados de mayo en Puerto Rico.

Segunda fue la senegalesa Saly Sarr (14,75 metros), mientras que Pérez decepcionó con un tercer lugar, quedándose solo en 14,60 metros.

La otra cubana inscrita en esta reunión, Liadagmis Povea, apenas pudo ser sexta -penúltima-, con 14,21 metros en su mejor intento.

Las mejores de la actual temporada en el triple salto femenino, con 14,95 metros, son Pérez y la venezolana Yulimar Rojas, que no compitió en esta cita ni ha debutado todavía en la actual temporada de la Liga de Diamante.

Lutkenhaus supera a Wanyonyi

El prodigio estadounidense Cooper Lutkenhaus, de apenas 17 años, derrotó al vigente campeón olímpico y mundial, el keniano Emmanuel Wanyonyi, en los 800 metros de la reunión de la Liga de Diamante de atletismo de Oslo este miércoles.

Situado detrás de Wanyonyi, Lutkenhaus adelantó al favorito a 200 metros para el final y en los últimos metros resistió el contraataque del atleta africano, que obligó al adolescente texano a estirar el torso hacia la meta para ser declarado ganador de la carrera por solo una centésima de segundo (1:42.08 contra 1:42.09).

El crono de Lutkenhaus es ahora su marca personal y el mejor registro mundial de lo que va de temporada, lo que le confirma como una de las nuevas estrellas de una de las pruebas de mayor nivel del atletismo actual.

Lutkenhaus ya había conseguido ganar el domingo en la doble vuelta de pista de la reunión de Estocolmo, también en la Liga de Diamante, pero allí no participaba Wanyonyi y su principal víctima fue el canadiense Marco Arop, subcampeón olímpico.

FUENTE: AFP

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