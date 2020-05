Uno de los personajes más allegados a ‘Iron Mike’ es el presidente del UFC, Dana White, quien ha dicho: “Quiero mucho a Mike Tyson. Le ruego que no pelee. Mike tiene 53 años, por favor no lo hagas, por favor. Si todo se reduce a donde está a punto de hacer algo loco, puede que tenga que saltar y descubrir algo para que él no lo haga”, dijo White a The Tim and Sid Show.

Tyson, quien es uno de los mejores boxeadores en la historia del peso pesado, recientemente comentó sus planes para regresar al ring para una serie de peleas de exhibición.

Tyson ha compartido algunas imágenes de entrenamiento que han dejado las mandíbulas en el piso, White no está muy convencido de los planes de Tyson para su regreso.

Mike Tyson no ha peleado desde 2005, cuando fue derrotado por Kevin McBride en lo que fue la última pelea de su carrera.

Al año siguiente, Tyson se enfrentó a Corey Sanders en una pelea de exhibición. Si bien no se declaró ningún ganador, todo apunta a una victoria de Tyson.

A pesar de su prolongada ausencia y su edad, ya ha recibido ofertas de varias partes interesadas en promocionar su regreso como Bare Knuckle Fighting en donde presuntamente enfrentaría a otro polémico boxeador Shannon Brigs, que recientemente firmó con esa promoción.

