Daniil Medvedev gana el Masters 1000 de París

"Es muy grande, estoy muy contento, como siempre digo, no siempre lo muestro tras los partidos, pero estoy muy contento", insistió Medvedev, que logró su tercer título de la categoría Masters 1000.

Ahora tanto Medvedev como Zverev se centrarán en el Masters de Londres, el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del curso, que comienza el 15 de noviembre. El alemán ganó la edición en 2018.

"Antes de este torneo no estaba en gran forma, no había alcanzado ninguna final este año y estaba gritando, quejándome con mi esposa; 'Oh Dios, no tengo el nivel, no juego bien, ni una final'", reconoció Medvedev.

"Pero ahora haber alcanzado tres títulos de Masters 1000 es genial. Conseguí el nivel esta semana. Manejé la presión y al final me impuse por poco", añadió

Zverev llegó a París en plena forma, con 12 victorias consecutivas, tras ganar las dos ediciones consecutivas del Torneo de Colonia y batir el sábado en semifinales al ganador de Roland Garros, Rafael Nadal.