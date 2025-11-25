martes 25  de  noviembre 2025
DEPORTES

Prospecto del tenis sudamericano celebra "maravilloso" 2025 y proyecta "mayor presión" en 2026

El brasileño João Fonseca, que conquistó en febrero su primer campeonato en el circuito de tenis, aseguró que "las cosas han ocurrido muy rápido"

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- El tenista brasileño João Fonseca celebró este lunes un 2025 "maravilloso", en el que escaló desde el puesto 145º al 24º del ránking mundial de la ATP y proyectó un 2026 de "mayor presión".

"Fue un año maravilloso. Las cosas han ocurrido muy rápido", comentó Fonseca, de 19 años, en una rueda de prensa en Río de Janeiro, donde comenzó su pretemporada.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
TENIS

¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo
Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del día 12 del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
TENIS

Sabalenka garantiza finalizar la temporada como número uno por segundo año corrido

El prometedor jugador carioca conquistó en febrero su primer campeonato en el circuito, el Abierto de Argentina (ATP 250), y se llevó en octubre el torneo de Basilea (ATP 500).

Compitió por primera vez en los cuadros principales de los Grand Slam y alcanzó la ronda de 64 en Australia y el US Open y los dieciseisavos de final en Wimbledon y Roland Garros.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by On (@on)

"Llegué a mi primera llave principal en un Grand Slam" y "a partir de ahí fuimos para arriba", resaltó Fonseca.

Se convirtió en el camino en el quinto tenista de la historia de Brasil en el top-25, tras Gustavo Kuerten -único número uno-, Thomaz Bellucci, Thomaz Koch y Fernando Meligeni.

De cara a 2026, "las expectativas son buenas", subrayó el carioca, el jugador más joven del top-100.

"Ahora voy a defender los puntos, que es más difícil. La gente dice: 'es 24º, el próximo año va a terminar en el top-10 fácil', pero no es así (...), habrá mayor presión", advirtió Fonseca. "Tengo que estar preparado".

Con la mira puesta en Australia

Comenzará la nueva temporada con los torneos de Brisbane y Adelaide, a finales de diciembre y principios de enero, como preparación para al Abierto de Australia.

Asimismo, tendrá compromisos de la Copa Davis con Brasil desde temprano, entre el 6 y el 8 de febrero frente a Canadá.

Y ese mismo mes defenderá su título en Buenos Aires.

Antes de la competencia oficial, Fonseca tendrá un juego de exhibición con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, el 8 de diciembre en el LoanDepot Park, en Miami.

"Va a ser súper divertido", expresó. "Es una inmensa oportunidad de compartir cancha con Alcaraz. Estoy ansioso por comenzar", remató.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz avanza a semifinales del Masters tras triunfo de De Miñaur sobre Fritz

Carlos Alcaraz renuncia a la Copa Davis por lesión

Sin Sinner, Italia se acerca a una nueva final de la Copa Davis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
NUEVO CHOQUE

Florida escala guerra política contra California y exige bloquear su agenda energética

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 
Negociaciones

Trump envía a Witkoff a Rusia y Zelenski dice estar "listo para avanzar" con el plan de paz

Al menos 11 aeropuertos fueron presionados para alojar migrantes en terminales, hangares y edificios auxiliares, según informe del Senado de Estados Unidos
Informe del Senado

Aeropuertos fueron forzados a recibir migrantes bajo órdenes de Biden, pese a alertas de seguridad