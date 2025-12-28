domingo 28  de  diciembre 2025
Tenis

Kyrgios gana a Sabalenka en su "Batalla de los Sexos" en Dubái

Nick Kyrgios ganó el partido de exhibición de tenis ante la número 1 mundial bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo que se presentó como una nueva "Batalla de los Sexos"

Aryna Sabalenka (izquierda), su ahijada Nicole y Nick Kyrgios de Australia celebran con los trofeos al final del partido de tenis de exhibición de la Batalla de los Sexos en Dubai el 28 de diciembre de 2025.

Aryna Sabalenka (izquierda), su ahijada Nicole y Nick Kyrgios de Australia celebran con los trofeos al final del partido de tenis de exhibición de la Batalla de los Sexos en Dubai el 28 de diciembre de 2025.

Amr Alfiky/ AFP

El australiano Nick Kyrgios ganó el partido de exhibición de tenis ante la número 1 mundial bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo que se presentó como una nueva "Batalla de los Sexos", este domingo en Dubái.

Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído actualmente a sus 30 años al 671º puesto del ranking ATP, derrotó 6-3 y 6-3 a Sabalenka (27 años).

Lee además
Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Cristiano Ronaldo apunta a los 1.000 goles: “Estoy seguro de que llegaré si me respetan las lesiones”
El ganador de la carrera, el holandés Max Verstappen, y Oracle Red Bull Racing, junto con Gianpiero Lambiase, director de carreras de Oracle Red Bull Racing, celebran en el podio con champán durante el Gran Premio de F1 de Las Vegas, en el Circuito del Strip de Las Vegas, el 22 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
Fórmula 1

Aston Martin apunta a un ingeniero muy conocido en Red Bull y sacude el futuro de Verstappen

El excéntrico jugador australiano se impuso además con la sensación de no estar golpeando la bola tan fuerte como de costumbre, en un partido que tenía más de show que de pulso deportivo real y que contaba con unas reglas modificadas para tratar de brindar un duelo más equilibrado.

La pista tenía dimensiones reducidas y el australiano jugaba en una parte un 9% más grande que el de la bielorrusa. Ambos tenían además una única bola con su servicio en vez de las dos habituales.

Este partido hacía pensar inevitablemente en otra mítica "Batalla de los Sexos" del tenis, la que en 1973 enfrentó al excampeón estadounidense Bobby Riggs, que tenía entonces 55 años, con las dos mejores tenistas femeninas de la época, Margaret Court y Billie Jean King.

Para ambas, aquellos partidos servían de reivindicación en un momento en el que se estaba organizando el circuito profesional de mujeres.

Riggs ganó claramente a Court pero perdió ante Billie Jean King, lo que adquirió un enorme valor simbólico en aquel momento histórico.

La situación es ahora muy diferente, con un tenis femenino sólidamente asentado desde hace décadas y que ha logrado equiparar los premios económicos en los principales torneos.

Ronaldo en la grada

Por ello el partido se leía más en clave de espectáculo y 17.000 espectadores acudieron a presenciarlo en Dubái. Entre los asistentes estaba el exfutbolista brasileño Ronaldo.

Deportivamente, el interés del partido fue limitado. El australiano dominó claramente e incluso se permitió algunos momentos de diversión como un saque de cuchara, un arma que él mismo ya utilizó en otros partidos más serios en el pasado.

"Sinceramente, ha sido duro. Ella es una jugadora increíble, una gran campeona. Me rompió el saque varias veces y tuve que esforzarme. Me encantaría volver a jugar contra ella", declaró Kyrgios tras su triunfo.

Sabalenka también se mostró favorable a un partido de revancha en el futuro contra el australiano.

"Creo que he plantado batalla. Él lo pasó mal, se cansó mucho. Conseguí grandes golpes y pude subir mucho a la red. He disfrutado mucho con el espectáculo. La próxima vez que juegue contra él ya conoceré sus tácticas, sus fortalezas y sus debilidades. Haré un partido mejor, seguro. Me gustan los retos, así que claro que me gustaría repetirlo", aseveró.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede

Inter Miami rompe el mercado: Giovani Lo Celso se suma al equipo que pidió Lionel Messi

Japón marca el camino al Clásico Mundial 2026 con continuidad, pitcheo y el dilema Shohei Ohtani

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
OBITUARIO

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Te puede interesar

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump