Aseguran que Maradona sufrió muerte súbita y no descartan covid-19

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

SAN ISIDRO.- La muerte de Diego Maradona fue algo "súbito" y "fulminante", dijo este martes un perito oficial convocado por la defensa, lo que contradice la teoría de la acusación en el juicio por el deceso del astro argentino del fútbol en 2020.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del astro en una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones son cuestionadas.

FÚTBOL Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina

La acusación sostiene que los imputados ignoraron los síntomas de una supuesta agonía de hasta 12 horas durante la internación domiciliaria de Maradona, que había sido sometido a una neurocirugía. El 'Diez' murió mientras convalecía a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Pero el perito oficial Pablo Ferrari, que realizó un análisis en 2024 de la muerte de Maradona, discrepó con la acusación y dijo que incluso podría deberse al virus del covid-19.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986. AFP

"El período agónico fue de pocos minutos a escasas horas, (...) cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía, fue súbito", dijo el médico legista en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Ferrari, que cierra la lista de testigos del juicio, señaló que el edema pulmonar ahogó a Maradona, por lo cual el exfutbolista debería haber tenido signos de "lucha".

"El paciente que se ahoga se desespera, acá no había ninguna lesión de lucha, tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía", dijo. "Fue una muerte fulminante", agregó.

Posible covid-19

El experto también mencionó que no se puede "descartar que haya muerto de Covid-19" y tildó de "error metodológico no haberle hecho" un hisopado para evaluar la presencia de la enfermedad.

El ídolo argentino murió el 25 de noviembre de 2020, año en que explotó la pandemia de coronavirus.

Ferrari también contradijo a la junta médica que analizó la muerte de Maradona, en cuyo informe sostiene que el desenlace fatal tuvo como ingredientes problemas hepáticos, renales y cardíacos.

Dentro de los estudios de laboratorio que analizó, el perito no encontró "indicadores de disfuncionalidad renal" ni "la más mínima observación de un problema cardíaco".

Sí encontró deterioros en indicadores hepáticos entre 2018 y 2020, aunque "dentro de un margen de tolerancia de no abordaje de emergencia médica".

Con esta declaración concluyó la etapa testimonial del extenso debate oral iniciado en abril. El próximo 8 de octubre comenzarán los alegatos finales de las 13 partes involucradas y se espera un veredicto en noviembre.

FUENTE: AFP