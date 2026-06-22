lunes 22  de  junio 2026
Fútbol

La IA revive a Maradona para una casa de apuestas y desata una fuerte polémica en Argentina

La recreación de Diego Maradona con IA para promocionar apuestas en el Mundial 2026 desató una polémica sobre ética, legado y ludopatía.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La utilización de una versión creada con inteligencia artificial de Diego Maradona para promocionar apuestas deportivas durante el Mundial 2026 abrió un intenso debate en Argentina sobre los límites éticos de la tecnología, los derechos de imagen y el impacto de la publicidad del juego en el deporte.

La campaña fue lanzada por la plataforma de apuestas BetWarrior y muestra a una recreación digital del campeón del mundo de 1986 enviando un mensaje promocional durante las pausas de hidratación de los partidos mundialistas. La iniciativa generó reacciones divididas entre aficionados, especialistas y figuras del ámbito deportivo.

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Según diversos reportes, la utilización de la imagen de Maradona fue autorizada por parte de sus herederos, aunque la decisión provocó críticas de quienes consideran que el exfutbolista difícilmente habría vinculado su figura a la promoción de apuestas deportivas. Otros sectores cuestionaron el uso de inteligencia artificial para recrear a una persona fallecida y poner en su voz mensajes que nunca pronunció.

La controversia también reavivó el debate sobre la creciente relación entre el deporte y las casas de apuestas. En los últimos años, numerosos futbolistas, exjugadores y entrenadores han participado en campañas publicitarias vinculadas a plataformas de juego, mientras distintas organizaciones han alertado sobre el aumento de los problemas asociados a la ludopatía, especialmente entre los jóvenes.

Especialistas en derecho digital señalaron que la legislación actual todavía enfrenta desafíos para regular el uso de réplicas creadas con inteligencia artificial de personas fallecidas. El caso de Maradona se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de un debate que combina tecnología, derechos de imagen y responsabilidad social.

Más allá de la legalidad de la campaña, la aparición digital de una de las mayores leyendas del fútbol mundial ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta cada vez más frecuente en la era de la inteligencia artificial: hasta dónde debería llegar el uso comercial de la imagen de figuras que ya no pueden decidir por sí mismas.

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