miércoles 5  de  agosto 2026
FÚTBOL

Custodio de Maradona asegura que el astro "comía poco" y se la pasaba "postrado en cama"

Aníbal Domínguez, custodio que convivió con Diego Maradona en las semanas previas a su fallecimiento, agregó que el argentino sufría incontinencia para orinar

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ISIDRO.- Diego Maradona comía poco, sufría de incontinencia urinaria y se la pasaba postrado en cama: así describió un custodio del ídolo los días previos a su fallecimiento en el juicio del equipo médico del exfubolista argentino.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 bajo internación domiciliaria, tras una neurocirugía.

Lee además
Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Principal acusado en el juicio de Maradona presionó por internación domiciliaria, asegura hija del astro
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

"Diego me defendería", dice el principal acusado en juicio por la muerte de Maradona

Aníbal Domínguez, custodio que convivió con él en las semanas previas a su fallecimiento, contó que el "Diez" comía poco, sufría incontinencia para orinar y que pasaba días enteros sin levantarse de la cama y con síntomas de abstinencia de alcohol.

El testimonio se oyó en una nueva audiencia en el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, 26 kilómetros al norte de Buenos Aires, que busca establecer responsabilidades entre el equipo médico que atendió a Maradona durante su convalecencia tras la operación.

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

El astro murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires.

Domínguez, que trabajaba con Maradona desde 2015, vivió en esa casa cerca de una semana hasta el 22 de noviembre y contó que en ese momento el astro "tenía retención de líquido, estaba hinchado".

"Diego estaba de mal humor, trataba mal a todo el mundo", dijo además el testigo, y añadió que costaba despertarlo y convencerlo de que se bañe o coma. "Se iba encima, no llegaba al baño", recordó.

"Tenía que venir y no estaba viniendo"

El custodio tenía diálogo fluido con el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, y contó que en esos días le pidió que fuera a ver al paciente: "Tenía que venir y no estaba viniendo".

Además de Luque, otros seis profesionales de la salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte de Maradona. Todos claman inocencia.

"Diego recién se había operado, tenía que haber alguien ahí responsable. Luque era médico y amigo de él; a Luque lo echaba, lo ha llegado a escupir y él esperaba un rato y volvía y hablaban", dijo Domínguez.

Durante la audiencia se reprodujeron audios en los que el custodio le contaba a Luque que Maradona estaba "perdido y tenía temblores" el 20 de noviembre, lo que ambos atribuían a la abstinencia de alcohol.

Sin embargo, rememoró que esa misma noche Maradona pidió que lo llevaran a pasear en camioneta y así lo hicieron.

"Uno no podía chocar con Diego y decirle que no porque era peor, explotaba (...) El jefe era Diego", dijo ante un público en el que se encontraban dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina

Cuatro décadas después de Maradona, la oportunidad es para Messi

La IA revive a Maradona para una casa de apuestas y desata una fuerte polémica en Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alfie Fanjul (izq.) y Raysa Herrera (der.) posan en el Lois Pope Life Center de la Universidad de Miami durante una cena benéfica a favor del Miami Project To Cure Paralysis, el 21 de marzo de 2006 en Miami, Florida. 
LUTO

Muere Alfonso "Alfy" Fanjul, el empresario cubanoamericano que reconstruyó un imperio azucarero tras el exilio

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local. video
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados