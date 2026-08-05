Custodio de Maradona asegura que el astro "comía poco" y se la pasaba "postrado en cama"

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

SAN ISIDRO.- Diego Maradona comía poco, sufría de incontinencia urinaria y se la pasaba postrado en cama: así describió un custodio del ídolo los días previos a su fallecimiento en el juicio del equipo médico del exfubolista argentino.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 bajo internación domiciliaria, tras una neurocirugía.

FÚTBOL "Diego me defendería", dice el principal acusado en juicio por la muerte de Maradona

Aníbal Domínguez, custodio que convivió con él en las semanas previas a su fallecimiento, contó que el "Diez" comía poco, sufría incontinencia para orinar y que pasaba días enteros sin levantarse de la cama y con síntomas de abstinencia de alcohol.

El testimonio se oyó en una nueva audiencia en el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, 26 kilómetros al norte de Buenos Aires, que busca establecer responsabilidades entre el equipo médico que atendió a Maradona durante su convalecencia tras la operación.

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024. AFP

El astro murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires.

Domínguez, que trabajaba con Maradona desde 2015, vivió en esa casa cerca de una semana hasta el 22 de noviembre y contó que en ese momento el astro "tenía retención de líquido, estaba hinchado".

"Diego estaba de mal humor, trataba mal a todo el mundo", dijo además el testigo, y añadió que costaba despertarlo y convencerlo de que se bañe o coma. "Se iba encima, no llegaba al baño", recordó.

"Tenía que venir y no estaba viniendo"

El custodio tenía diálogo fluido con el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, y contó que en esos días le pidió que fuera a ver al paciente: "Tenía que venir y no estaba viniendo".

Además de Luque, otros seis profesionales de la salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte de Maradona. Todos claman inocencia.

"Diego recién se había operado, tenía que haber alguien ahí responsable. Luque era médico y amigo de él; a Luque lo echaba, lo ha llegado a escupir y él esperaba un rato y volvía y hablaban", dijo Domínguez.

Durante la audiencia se reprodujeron audios en los que el custodio le contaba a Luque que Maradona estaba "perdido y tenía temblores" el 20 de noviembre, lo que ambos atribuían a la abstinencia de alcohol.

Sin embargo, rememoró que esa misma noche Maradona pidió que lo llevaran a pasear en camioneta y así lo hicieron.

"Uno no podía chocar con Diego y decirle que no porque era peor, explotaba (...) El jefe era Diego", dijo ante un público en el que se encontraban dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.

FUENTE: AFP