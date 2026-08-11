martes 11  de  agosto 2026
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Maradona mostró "signos de alarma" que no se atendieron antes de morir, señala perito

El perito también afirmó que el astro argentino Diego Maradona atravesó un período agónico de unas 12 horas antes de su muerte, según la junta médica

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ISIDRO.- Diego Maradona mostró "signos de alarma" que no se atendieron durante la internación domiciliaria en la que murió, dijo el martes un testigo en el juicio que busca responsabilidades por el fallecimiento en 2020 del ídolo argentino del fútbol.

"Había signos de alarma: edema de miembros inferiores, edema en los dedos, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión o taquicardia", enumeró el médico legista Carlos Cassinelli.

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El especialista fue convocado como testigo en el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, al norte de Buenos Aires, como miembro de una junta médica interdisciplinaria conformada en 2021 por pedido de la fiscalía.

Con más de 20 especialistas, la junta analizó historias clínicas, estudios médicos, declaraciones testimoniales y mensajes incorporados al expediente para reconstruir el estado de salud de Maradona.

Cassinelli dijo que "nadie fue a ver de qué se trataba esa hinchazón" que tenía Maradona, aunque representaba "un riesgo de vida".

"El desenlace final fue la muerte. Estas pautas de alarma consideramos que no fueron ponderadas por los médicos porque no se cambió la actitud", dijo, enfático, Cassinelli.

"Al menos tuvieron que haber hecho una visita presencial para evaluar estos síntomas, consultar con un cardiólogo, o directamente internarlo en un sanatorio para establecer un correcto diagnóstico", añadió, y aseguró que no debería haberse realizado una internación domiciliaria.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa en Tigre, en la periferia norte de Buenos Aires.

El especialista sostuvo que Maradona había salido "compensado" de la intervención por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre anterior, pero que empeoró durante los días siguientes.

"Se pudo haber alertado"

"El deterioro fue progresivo. Desde que se externa hasta su fallecimiento. Unos 10 días antes por lo menos. Se pudo haber alertado", planteó Cassinelli.

El perito también afirmó que Maradona atravesó un período agónico de unas 12 horas antes de su muerte, según las conclusiones de la junta médica.

"No hubo un médico que se hiciera cargo de toda la evolución del paciente", dijo, y cuestionó la coordinación de la enfermería durante la internación domiciliaria.

Siete profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y un psicólogo, son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que debieron saber que su accionar u omisión podía ocasionar la muerte del "Diez".

Todos sostienen su inocencia.

Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.

FUENTE: AFP

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