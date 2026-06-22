Cuatro décadas después de Maradona, la oportunidad es para Messi

Lionel Messi #10 de Argentina durante el entrenamiento de la selección argentina previo al partido de este lunes

Este lunes es histórico: Argentina abraza a sus dos mitos futbolísticos al coincidir el duelo mundialista ante Austria con el 40 aniversario de la hazaña más recordada de Diego Maradona frente a Inglaterra.

El 22 de junio de 1986, el Diez de Argentina se inmortalizó en la historia del fútbol al marcar dos goles inolvidables ante Inglaterra en el Mundial de México: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Fútbol Messi iguala a Klose con un triplete histórico en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Argentina eliminó a Inglaterra por 2-1 en un duelo de cuartos de final de alta tensión, con el telón de fondo de la guerra que ambos países habían librado cuatro años antes por las islas Malvinas.

La presencia de Austria como rival de Argentina hoy parece otro guiño del destino. En 1980, esta selección europea fue la víctima del único triplete de Diego Maradona con la camiseta albiceleste.

Su heredero, Lionel Messi, también celebró la semana pasada su primer hat trick en un Mundial en una goleada 3-0 en el debut ante Argelia en Kansas City.

Con esa actuación, Messi alcanzó a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas, ambos con 16 anotaciones, un registro que ahora comparte como símbolo de una carrera que atraviesa generaciones.

Si logra volver a marcar ante Austria, el ‘10’ quedará en solitario en lo más alto de esa clasificación y agigantará la mística este 22 de junio para el fútbol argentino.

FUENTE: AFP