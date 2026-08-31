Real Madrid ficha a joven centrocampista desde el Racing de Santander

El centrocampista español Sergio Martínez (36) celebra luego de anotar el segundo gol del Racing de Santander en un partido, el 16 de agosto de 2026.

MADRID.- El Real Madrid fichó al joven centrocampista del Racing de Santander , Sergio Martínez , pagando su cláusula de rescisión, informó este lunes el club del norte de España.

"El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador", informó el Racing.

El equipo cántabro no precisa el monto de la cláusula, pero, según la prensa española, ascendería a unos 3 millones de euros (3,4 millones de dólares).

View this post on Instagram A post shared by Real Racing Club (@realracingclub)

Martínez, de 19 años, marcó contra el Villarreal (2-2) en el primer partido de LaLiga del Racing tras su vuelta a Primera División, aunque se espera que el joven centrocampista juegue en el equipo filial del Real Madrid con apariciones puntuales en el primer conjunto.

Martínez se convierte en el último fichaje de un Real Madrid que se ha movido bastante en este mercado estival con la llegada de jugadores como Marc Cucurella, el joven Yan Diomande o el centrocampista Bernardo Silva, entre otros.

El Real Madrid no ha podido empezar de mejor manera la nueva temporada con tres victorias en tres partidos en LaLiga, que le han colocado provisionalmente al frente de la clasificación del campeonato español.

Colombiano Muñoz deja el Crystal Palace

Siguiendo los pasos de su entrenador Oliver Glasner, el defensa colombiano Daniel Muñoz abandonó el Crystal Palace para unirse al Nottingham Forest, anunció este lunes el club del norte de Inglaterra.

El Forest no confirmó el monto de la operación, pero la BBC informó que ha pagado 30 millones de dólares al Crystal Palace por hacerse con los servicios de Muñoz, al que ha ofrecido un contrato de tres años.

El colombiano se unió al equipo londinense en enero de 2024 y, bajo las órdenes de Glasner, conquistó la FA Cup —el primer gran título en la historia del club del sur de Londres— y la "Community Shield" en 2025, así como la Conference League europea en mayo pasado.

El futbolista nacido en Medellín hace 30 años disputó un total de 46 partidos con las Águilas la temporada pasada y anotó 4 goles en 29 encuentros de la Premier League.

"Éste es un club ganador. Creo que cuando esta es la expectativa, la mentalidad, tanto de la directiva como del cuerpo técnico y de los jugadores, eso lo hace especial", declaró Muñoz en la web de su nuevo club.

FUENTE: AFP