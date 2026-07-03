Lamine Yamal: "Me faltó un golito o una asistencia" tras el triunfo de España

El delantero español Lamine Yamal (número 19) y el centrocampista español Mikel Merino (número 6) reaccionan durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre España y Austria

Lamine Yamal fue elegido el mejor jugador del partido en la victoria de España por 3-0 sobre Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el joven atacante reconoció que, pese a su destacada actuación, se quedó con la sensación de que pudo aportar aún más al equipo.

"Me faltó un golito o una asistencia. Pero mientras ganemos y pasemos de ronda, eso es lo importante", comentó el futbolista tras el encuentro disputado en Los Ángeles.

Aunque algunos interpretaron su gesto serio al finalizar el compromiso como una muestra de inconformidad, Yamal aclaró que estaba feliz por la clasificación y que ya tiene la mente puesta en el siguiente desafío. También agradeció el apoyo que ha recibido de los aficionados durante el torneo, asegurando que ese cariño lo motiva a seguir dando lo mejor de sí.

El extremo español reiteró que su gran objetivo es levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio y dejó claro que España no teme a ningún rival. "No tenemos miedo a ninguna selección porque somos España y tenemos que demostrarlo en el campo", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la rueda de prensa llegó cuando le mostraron un video de su hermano menor celebrando el triunfo de la selección. Visiblemente emocionado, Yamal confesó el enorme cariño que siente por él y aseguró que verlo feliz representa una motivación especial.