domingo 7  de  junio 2026
Opinión

Después de la Serie Mundial

Rumores de firmas millonarias que suenan para el final de temporada en la MLB, pero que la realidad parece ser otra

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tras una reunión de los dueños de equipos, el jueves 16 de junio de 2013, en Nueva York.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tras una reunión de los dueños de equipos, el jueves 16 de junio de 2013, en Nueva York.

AP Foto/John Minchillo
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Cada temporada suele seguir un libreto conocido. Se juega la Serie Mundial, se corona un campeón y, casi de inmediato, la atención gira hacia la agencia libre. Los rumores, las firmas millonarias y los cambios ocupan titulares durante meses. Pero esta vez el foco podría estar en otro lugar.

Cuando caiga el último out de octubre, la conversación más importante del béisbol probablemente no estará relacionada con el mercado de agentes libres. Estará en una mesa de negociación.

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Los dueños ya dejaron clara su postura de cara al próximo convenio colectivo. Entre sus propuestas aparece la implementación de un tope salarial acompañado de un piso de nómina. Para muchos aficionados puede parecer una fórmula razonable. Después de todo, es un modelo utilizado en otras grandes ligas profesionales. Para los jugadores, sin embargo, representa una línea roja histórica.

Y allí está el verdadero conflicto.

No se trata simplemente de ajustar cifras o discutir el monto del impuesto de lujo. Lo que está en juego es la estructura económica del béisbol para la próxima década. Mientras los propietarios buscan establecer límites al gasto, el sindicato defiende un sistema que permita que el mercado continúe determinando el valor de los contratos.

Falta mucho para hablar de una crisis laboral, pero la historia también enseña que las discusiones sobre un tope salarial nunca son asuntos menores en Grandes Ligas y se recuerda siempre el invierno de 1994.

Por eso, la Serie Mundial de 2026 podría no marcar el final de la temporada. Más bien podría representar el comienzo de la historia que dominará cuándo y cómo comenzará la próxima campaña.

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