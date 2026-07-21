España celebra su segunda estrella con una multitudinaria fiesta en Madrid

Los jugadores de España celebran en un escenario en la Plaza de Cibeles de Madrid el 20 de julio de 2026, un día después de ganar su segundo título mundial tras una victoria por 1-0 contra Argentina.

La selección española fue recibida como campeona del mundo este lunes en Madrid, donde cerca de dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno, acompañaron el recorrido de la Roja tras conquistar el Mundial 2026 con su victoria 1-0 sobre Argentina en la final disputada en Estados Unidos.

Después de ser recibidos por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los jugadores recorrieron las principales avenidas de la capital en dos autobuses descapotados, saludando a una marea de aficionados vestidos con los colores de España.

El desfile concluyó en la plaza de Cibeles con un espectáculo en el que los futbolistas fueron presentados uno a uno, mientras el capitán Rodri Hernández, elegido mejor jugador del Mundial, levantó el trofeo y recordó el histórico logro: "¡Hemos ganado la Copa del Mundo! ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? ¡Dos!".

El seleccionador Luis de la Fuente agradeció el respaldo de la afición y volvió a protagonizar uno de los momentos más emotivos al interpretar una canción de Julio Iglesias, tal como hizo durante las celebraciones de la Eurocopa 2024.

La fiesta estuvo acompañada por las actuaciones de Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana. Además, la cantante colombiana Shakira, quien actuó en el espectáculo del descanso de la final, envió un mensaje en video luciendo una camiseta de España.

Un país entregado a sus campeones

El autor del gol del título, Ferran Torres, destacó la emoción de compartir el éxito con la afición española y celebró la ilusión que la conquista ha despertado entre los más jóvenes.

Felipe VI felicitó al plantel durante la recepción en el Palacio de la Zarzuela y aseguró que el triunfo pertenece a todos los españoles.

A lo largo del recorrido se vivieron escenas de euforia, con miles de banderas ondeando, bocinas, cánticos y aficionados soportando las altas temperaturas para saludar a los nuevos campeones del mundo.

Argentina también recibió a sus subcampeones

Mientras España celebraba su segunda estrella, parte de la selección argentina regresó a Buenos Aires sin Lionel Messi. Pese al frío y la lluvia, miles de aficionados acudieron al aeropuerto para agradecer el esfuerzo del equipo.

"No me importa el resultado, estoy acá para agradecerles", expresó una de las hinchas presentes, reflejando el respaldo de la afición albiceleste pese a la derrota.

Messi, quien no viajó con el resto de la delegación, publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció que "el dolor es muy grande" y admitió que llevará tiempo superar la derrota.

España conquistó el Mundial gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga y dominó también los premios individuales: Rodri fue elegido mejor jugador del torneo, Pau Cubarsí recibió el galardón al mejor futbolista joven y Unai Simón ganó el Guante de Oro tras encajar apenas un gol durante toda la competición.