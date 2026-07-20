lunes 20  de  julio 2026
Fútbol

El fútbol habló español

Durante noventa minutos, el planeta vio enfrentarse a dos selecciones unidas por algo más profundo que el fútbol: una misma lengua

El delantero argentino Lionel Messi (derecha), número 10 del ranking, y el defensa español Aymeric Laporte, número 14, disputan el balón durante la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero argentino Lionel Messi (derecha), número 10 del ranking, y el defensa español Aymeric Laporte, número 14, disputan el balón durante la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026. 

Jewel SAMAD / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Cuando el árbitro señaló el final y España levantó la Copa del Mundo, el marcador dejó de ser lo único importante. Durante noventa minutos, el planeta vio enfrentarse a dos selecciones unidas por algo más profundo que el fútbol: una misma lengua.

No fue solamente una final entre España y Argentina.

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Fue el español hablando a través de la pelota.

Habló el idioma de las plazas, de los puertos, de las canchas sin césped, de los barrios donde un niño aprende a gambetear entre piedras y a perseguir un sueño con un balón gastado.

Habló con acento de Madrid y con cadencia del Río de la Plata; con el "che" de las esquinas, el "vamos" de las gradas, el grito andaluz, castellano y porteño. Esa manera tan nuestra de convertir el dolor en coraje y las dificultades en esperanza.

España conquistó el mundo con un fútbol de paciencia, precisión e inteligencia. Con una generación que hizo de la posesión una virtud y de la pelota una extensión del pensamiento.

Argentina respondió con la rebeldía que la ha convertido en una potencia eterna. Con el orgullo del barrio, la convicción de sus futbolistas y la fe de un campeón que defendió el título hasta el último minuto.

La pelota rodó y con ella rodaron los recuerdos de millones de personas que alguna vez jugaron en una calle estrecha, contra una pared rota o bajo la luz amarilla de un poste.

Porque antes que los grandes estadios existió el barrio.

Antes que los himnos, la calle.

Antes que la gloria, el sueño de un niño.

La final del Mundial fue seguida desde México hasta Chile, desde el Caribe hasta los Andes, por millones de personas que hablan el mismo idioma con acentos distintos, pero con idéntica pasión por el fútbol.

España escribió una nueva página dorada al conquistar su segunda estrella. Argentina cayó de pie después de otro torneo memorable. Y más allá del resultado, ambos demostraron por qué el fútbol en español ocupa un lugar privilegiado en el escenario mundial.

Porque hay verdades que sobreviven al marcador.

Y una de ellas quedó confirmada en el Mundial de 2026:

el fútbol habla español.

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