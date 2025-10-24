Detienen a una empleada de Iker Casillas por robo de varios de sus relojes

El exportero español Iker Casillas levanta el trofeo antes de la final del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Francia, el 18 de diciembre de 2022.

MADRID.- Una empleada doméstica del exguardameta del Real Madrid , Iker Casillas , fue detenida junto con otra persona pocos días después del robo de cinco de sus relojes de lujo, informaron el viernes la policía y medios de comunicación españoles.

La Policía Nacional esclareció "el robo de cinco relojes de alta gama ocurrido en el interior de la vivienda de un exfutbolista profesional en Madrid", informó este cuerpo en un comunicado.

A preguntas de AFP sobre la identidad de la víctima, la policía no respondió, pero varios medios españoles señalan a Casillas, excapitán de la selección española, ganador del Mundial 2010 y de tres Ligas de Campeones.

"La denuncia fue interpuesta el 16 de octubre, y tras una rápida investigación, el pasado 21 de octubre se procedió a la detención de un hombre y una mujer" que "pretendían abandonar el país de manera inminente", añadió la policía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

"La mujer trabajaba como empleada de hogar en el domicilio", precisa el texto, informando que se lograron "recuperar dos de los relojes robados".

Los robos en las viviendas de futbolistas en Madrid no son infrecuentes. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo o Dani Carvajal sufrieron robos en sus casas.

En 2019, la Guardia Civil española y Europol anunciaron el desmantelamiento de una red de ladrones que tenía como objetivo a futbolistas del Atlético de Madrid y del Real Madrid.

Panathinaikos contrata a Benítez

El entrenador español Rafa Benítez fue designado este viernes al frente del banquillo del Panathinaikos, uno de los clubes emblemáticos del fútbol griego.

El Panathinaikos "recibe a Rafa Benítez como nuevo entrenador principal del club en el inicio de una nueva era", señaló el equipo ateniense en su cuenta de Instagram.

"Es el mejor técnico que se ha unido a un club griego", se enorgulleció el Panathinaikos, que recordó "los innumerables títulos" logrados por Benítez, que tiene 65 años, "entre ellos la Liga de Campeones, dos Copas de la UEFA/Europa League y un Mundial de Clubes".

"Rafa Benítez asume de manera inmediata sus funciones en el club del Trébol, acompañado de su equipo (técnico). ¡Damos la bienvenida a Rafa Benítez a la familia del Panathinaikos!", concluye el comunicado del club.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

En su larga trayectoria, Benítez pasó por los banquillos de varios grandes de Europa como Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o Real Madrid, dentro de una larga lista que le llevó incluso a una experiencia en China, en el Dalian Yifang (2019-2021).

Su mayor éxito fue conducir al Liverpool al título en la Champions de 2005.

Con el Valencia ganó la Copa de la UEFA (actual Europa League), una competición que conquistó luego en 2013 con el Chelsea, mientras que en su breve paso por el Inter de Milán, unos meses a finales de 2010, llegó a ganar el Mundial de Clubes de la FIFA.

La última experiencia de Benítez en los banquillos había sido en el Celta de Vigo español, en la temporada 2023-2024.

FUENTE: AFP