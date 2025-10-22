jueves 23  de  octubre 2025
Real Madrid consigue una sufrida victoria sobre la Juventus en Champions

Con un gol del inglés Jude Bellingham en el segundo tiempo, el Real Madrid se impuso por la mínima diferencia a la Juventus este miércoles

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

THOMAS COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Un gol solitario de Jude Bellingham dio la victoria al Real Madrid frente a la Juventus (1-0) en un sufrido encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones, que permite al conjunto merengue seguir invicto en la competición continental.

El brasileño Vinicius armó un remate cruzado que rebotó en el poste, pero el centrocampista inglés estuvo rápido para mandar el balón al fondo de la red sin oposición en el minuto 57.

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.
Real Madrid gana y es gracias a Vinicius
El defensor Dean Huijsen llega a su conferencia de prensa de presentación como nuevo jugador del Real Madrid, el 10 de junio de 2025.
Real Madrid confirma lesión de uno de sus titulares

Con esta victoria, el equipo blanco suma los mismos puntos (9) que el París Saint-Germain y Bayern Múnich, en cabeza por diferencia de goles (+10), y gana confianza de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

También el Arsenal y el Inter de Milán se encuentran en lo alto con nueve unidades.

"Sabíamos que iba a ser un partido competido, ha tenido diferentes momentos, en la primera parte hemos ido de menos a más, nos ha costado cerrar el partido, hemos hablado en el descanso, hemos ajustado un poco y hemos salido muy bien", señaló el técnico Xabi Alonso en rueda de prensa.

"Después de ese gol, hemos tenido buenos momentos con ocasiones para poder matar el partido", prosiguió el entrenador vasco, que destacó la importancia del encuentro liguero del domingo frente al Barcelona.

"Tiene mucho significado tanto por el partido en sí como por la clasificación y la repercusión", avanzó.

El choque ante la Juve arrancó con la escuadra italiana atacando con determinación. Federico Gatti (15) forzó a Thibaut Courtois a sacar la manopla para frenar un peligroso remate desde la frontal.

Los pupilos de Xabi Alonso empezaron a crecer, con Kylian Mbappé y Brahim Díaz en ataque, titular este último en detrimento del argentino Franco Mastantuono.

El internacional marroquí asistió casi desde el suelo al delantero galo (40), que remató con potencia, pero el portero Michele di Gregorio evitó el primer tanto.

Tres minutos después, el central brasileño Militao mandó un balón por encima del travesaño tras recibir un pase de Mbappé que recortó a su marcador en el área.

Tras la reanudación, el delantero serbio Dusan Vlahovic (50) falló un disparo cruzado en un mano a mano con Courtois.

El guardameta belga, que cumplió su partido número 300 con la elástica "merengue", metió un pie prodigioso para evitar el gol del equipo bianconero, que jugó de negro en el feudo madridista.

El Bernabéu al ritmo de 'Hey Jude'

Una vez más, el cuadro madridista necesitó verse contra las cuerdas para reaccionar e intentar llevarse el partido.

En ese momento apareció Vinicius, que se fabricó un latigazo, tras recortar a varios defensas, que se estrelló contra el poste, pero Bellingham, atento, empujó el balón al fondo de las mallas.

Los aficionados merengues volvieron a corear el éxito de los Beatles 'Hey Jude' y lo entonaron al unísono para celebrar el gol del astro inglés.

Más tarde, Di Gregorio (71) torpedeó otro intento de los madridistas de ampliar diferencias con dos paradas seguidas sublimes. La primera a Mbappé, tras un poderoso derechazo y, luego, repeliendo un disparo a bocajarro de Brahim.

En el tramo final, Raúl Asencio salvó el tanto del empate en un contragolpe de la Juventus en un dos contra dos que finalizó con el disparo del belga Loïs Openda y la salvada del central lanzándose a ras de césped.

"Muy contento con la victoria, ha sido muy duro. Con ocasiones en ambas partes. Nos lo llevamos con mucho sudor. Victoria importante contra otro grande", declaró Courtois a Movistar+.

Sobre el duelo ante el Barcelona, el cancerbero afirmó que ambos equipos llegan bien: "Será un gran partido, tras perder varios el año pasado. Es importante ganar".

El conjunto de Alonso visitará Anfield en la próxima fecha europea, a principios de noviembre, para enfrentarse al Liverpool.

FUENTE: AFP

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

