jueves 23  de  octubre 2025
FÚTBOL

Xabi Alonso compara a joven estrella turca del Real Madrid con íconos del pasado

Para el técnico español, Xabi Alonso, Arda Güler es una "mezcla entre (Metsut) Özil y (José María Gutiérrez) "Guti", dos jugadores que dejaron huella en el club

El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, comparó este martes al centrocampista turco Arda Güler, que está en estado de gracia esta temporada, con Metsut Özil y José María Gutiérrez "Guti", exjugadores que dejaron su huella en el club blanco.

"Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para el último pase. Mesut también", afirmó Alonso tras ser preguntado si el turco le recuerda a Özil en la rueda de prensa previa al choque ante la Juventus en Champions.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Fijan fecha para el primer "Clásico" de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona
El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

Atlético acaba con el invicto del Real Madrid

"Cuanto más participa y lo encontramos (a Arda) en el juego, lo que pasa después suele mejorar. Hay que seguir empujándole", agregó el entrenador vasco.

Güler fue protagonista en la victoria del pasado fin de semana por 1-0 contra el Getafe en el Coliseum, dando el pase a Kylian Mbappé para que el atacante francés marcara el único tanto del partido.

Fue la sexta asistencia esta temporada de Güler a Mbappé.

Embed

Alonso también alabó al astro galo, autor de 15 goles en 11 encuentros en todas las competiciones: "La influencia positiva que está teniendo en el equipo es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando a controlar mejor los partidos".

Incluso, se atrevió a profundizar sobre cómo es el delantero galo. "Es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien", recalcó.

Alonso adelantó que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal podrían perderse el Clásico el domingo en el Santiago Bernabéu. "El sábado os daré el parte definitivo", dijo.

Por otra parte, el entrenador tolosarra insistió este martes en el rechazo de la entidad blanca a la disputa en Miami del partido liguero entre el Villarreal y el Barcelona.

"Ya he respondido un par de veces y mi opinión está clara. El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos lo que sucede", remarcó.

Bayern extiende a su entrenador

El Bayern Múnich anunció este martes la ampliación del contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, por dos años, hasta junio de 2029, según un comunicado publicado por el club bávaro.

Fichado por el Bayern en el verano de 2024 para sustituir a Thomas Tuchel, Kompany logró en su primera temporada dar el 34º título de la Bundesliga al club muniqués.

"Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club", se felicitó Kompany, citado en el comunicado.

Esta temporada, el Bayern Múnich ha ganado los 11 partidos que ha disputado en todas las competiciones, uno de ellos la Supercopa alemana, el segundo título de Kompany en el banquillo bávaro.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Defensa del Real Madrid sufre nueva lesión y podría estar de baja por varias semanas

Real Madrid gana y es gracias a Vinicius

Real Madrid confirma lesión de uno de sus titulares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"