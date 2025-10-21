Xabi Alonso compara a joven estrella turca del Real Madrid con íconos del pasado

El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

MADRID.- El técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , comparó este martes al centrocampista turco Arda Güler , que está en estado de gracia esta temporada, con Metsut Özil y José María Gutiérrez "Guti" , exjugadores que dejaron su huella en el club blanco.

"Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para el último pase. Mesut también", afirmó Alonso tras ser preguntado si el turco le recuerda a Özil en la rueda de prensa previa al choque ante la Juventus en Champions.

FÚTBOL Fijan fecha para el primer "Clásico" de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona

"Cuanto más participa y lo encontramos (a Arda) en el juego, lo que pasa después suele mejorar. Hay que seguir empujándole", agregó el entrenador vasco.

Güler fue protagonista en la victoria del pasado fin de semana por 1-0 contra el Getafe en el Coliseum, dando el pase a Kylian Mbappé para que el atacante francés marcara el único tanto del partido.

Fue la sexta asistencia esta temporada de Güler a Mbappé.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arda Güler (@ardaguler)

Alonso también alabó al astro galo, autor de 15 goles en 11 encuentros en todas las competiciones: "La influencia positiva que está teniendo en el equipo es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando a controlar mejor los partidos".

Incluso, se atrevió a profundizar sobre cómo es el delantero galo. "Es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien", recalcó.

Alonso adelantó que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal podrían perderse el Clásico el domingo en el Santiago Bernabéu. "El sábado os daré el parte definitivo", dijo.

Por otra parte, el entrenador tolosarra insistió este martes en el rechazo de la entidad blanca a la disputa en Miami del partido liguero entre el Villarreal y el Barcelona.

"Ya he respondido un par de veces y mi opinión está clara. El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos lo que sucede", remarcó.

Bayern extiende a su entrenador

El Bayern Múnich anunció este martes la ampliación del contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, por dos años, hasta junio de 2029, según un comunicado publicado por el club bávaro.

Fichado por el Bayern en el verano de 2024 para sustituir a Thomas Tuchel, Kompany logró en su primera temporada dar el 34º título de la Bundesliga al club muniqués.

"Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club", se felicitó Kompany, citado en el comunicado.

Esta temporada, el Bayern Múnich ha ganado los 11 partidos que ha disputado en todas las competiciones, uno de ellos la Supercopa alemana, el segundo título de Kompany en el banquillo bávaro.

FUENTE: AFP