Barcelona se da un festín contra el Olympiakos en Champions

El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López, celebra su quinto gol y su tercer gol durante el partido de la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiakos FC en el Estadi Olimpic Lluis Companys en Barcelona el 21 de octubre de 2025.

El conjunto azulgrana firmó un contundente 6-1 en el Olímpico de Montjuic con hat trick de Fermín, doblete de Rashford y gol de Yamal, y goles de Raphinha y Ferran. El equipo de Flick mostró su mejor cara antes de los octavos.

El Barcelona atacó sin piedad la fase de grupos de la Champions League con una goleada monumental ante el Olympiacos (6-1) en el Estadio Olímpico de Montjuic. El conjunto de Hansi Flick, no bajó el ritmo y ofreció una de sus actuaciones más completas del curso, combinando verticalidad, presión alta y una eficacia demoledora en ataque.

FÚTBOL Presidente de LaLiga asegura que cancelación del partido en Miami es una "oportunidad perdida"

FÚTBOL ¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

Desde minuto 6', el Barça impuso su autoridad. Fermín, en estado de gracia, abrió el marcador tras una asistencia de Pedri. El español firmó el 2-0 poco después con un disparo imparable que dejó sin opciones al meta griego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1980714691732119839?t=gYdMUadFRyZFEHsoybPtoA&s=19&partner=&hide_thread=false Palabra del MVP pic.twitter.com/GalOfJLrF2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025

La diferencia del Barca la redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal.

Sin embargo, la expulsión del argentino Santiago Hezze (57) acabó con las esperanzas griegas de remontar el encuentro.

El dominio azulgrana era total, con un Pedri brillante en la organización y un Lamine Yamal desequilibrante por la banda derecha.

El propio Yamal se unió a la fiesta con un gol de penal, lo que rompe una sequía goleadora, confirmando su madurez pese a su corta edad. Marcus Rashford sumó dos a la cuenta.

La afición, que llenó Montjuic en una noche de ambiente europeo, despidió al equipo entre aplausos y cánticos de “¡Barça, Barça!”. La conexión entre Flick y sus jugadores parece consolidarse: el equipo muestra frescura, agresividad en la presión y una eficacia que recuerda a los mejores tiempos del club.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).

El mensaje es claro: el Barça vuelve a creer. Y si mantiene este nivel, será un rival temible cuando llegue la hora de la verdad en Europa.