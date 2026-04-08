Di María, el crack de Rosario Central, se reencuentra con la Libertadores

El atacante de Rosario Central, Ángel Di María, celebra luego de anotar un gol, el 12 de julio de 2025.

ROSARIO.- Campeón del mundo con Argentina , Ángel Di María se apresta a los 38 años a disfrutar de una nueva ilusión: reencontrarse el jueves con la Copa Libertadores , un torneo del que se separó hace dos décadas para luego conquistar el fútbol de Europa.

El "Fideo" retorna al principal torneo de clubes de América y a las órdenes del equipo de sus amores, Rosario Central , que recibirá al ecuatoriano Independiente del Valle por la primera fecha del Grupo H en el Gigante de Arroyito (22H00 GMT), en la ciudad de Rosario.

Fútbol Messi y el Inter Miami revolucionan el Nu Stadium: así fue la práctica abierta antes del debut ante Austin FC

FÚTBOL Argentina endereza el rumbo en el posible último partido de Messi en el país

El extremo, quizás el futbolista más trascendente del balompié argentino en los últimos veinte años después de Lionel Messi, no ha faltado a casi ningún partido desde que regresó, a mediados de 2025, a la institución en la que comenzó su carrera.

Pero una lesión en el aductor izquierdo lo complicó en el último mes y medio, en el que solo jugó el clásico ante Newell's y poco más de media hora ante Banfield. Tuvo, sin embargo, participaciones decisivas en ambos cotejos, ganados por el Canalla.

Desde entonces, en el club se decidió tratar de recuperar al popular exinternacional albiceleste para que pueda llegar a punto a su reestreno en la Copa Libertadores.

Influencia en el Canalla

Pese a que ha estado entre algodones las últimas semanas, el laureado atacante ha sido vital para su cuadro, con cuatro goles y dos asistencias en nueve partidos del torneo Apertura de Argentina.

Di María actuó por primera y única vez en la Libertadores en 2006, cuando era apenas un juvenil. Después partió al Viejo Continente para brillar en equipos de primer nivel como el Real Madrid, Manchester United, París Saint-Germain, Juventus y Benfica.

El ídolo rosarino actuó en cuatro partidos coperos, todos como suplente, de un Rosario Central que acabó colista de su grupo, por detrás de Atlético Nacional de Colombia, Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay.

"Ángel siempre es importante para el equipo, pero preferimos cuidarlo para que llegue al jueves", dijo el DT Jorge Almirón, tras el triunfo sobre Atlético Tucumán (2-1) el sábado por el campeonato local.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angel Di Maria (@angeldimariajm)

El Canalla, cuarto en la Zona B del torneo Apertura, a cinco puntos del líder Independiente Rivadavia, intentará repetir campañas destacadas en la Libertadores. Sus actuaciones más recordadas fueron en 1975 y en 2001, años en los que llegó a las semifinales.

Central se clasificó a esta edición copera como el equipo de mejor campaña en la tabla anual de 2025.

En la zafra anterior estuvo involucrado en una polémica, debido a que a final del año la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo premió con un título oficial de liga como el equipo que más puntos sumó, a pesar de que el galardón no estaba en el reglamento.

Arruinar la fiesta

Si en Rosario las miradas están fijadas en el retorno del "Fideo", en Ecuador el Independiente del Valle se anima con mantener el buen paso que ha tenido en las competiciones internacionales durante los últimos años.

Campeón de la Copa Sudamericana 2019 y 2022, el llamado Matagigantes protagoniza una muy buena campaña en el arranque de la liga local, en la que ocupa el primer puesto luego de siete fechas, con cuatro puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Barcelona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Independiente del Valle (@independientedelvalle)

En el equipo visitante podría ser titular el delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González, de reciente pasado por el fútbol argentino como jugador de Newell's, el archirrival de Central.

"Va a ser un partido muy duro y muy importante por cómo está conformado el grupo", dijo el delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, sobre una zona que completan Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay.

"Central es un rival muy complejo de local, Di María es una figura mundial, y con su hinchada se hacen muy fuertes. Pero nosotros vamos tranquilos, tenemos un gran equipo y hemos trabajado muy bien", agregó.

FUENTE: AFP