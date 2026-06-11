Diageo LAC presenta "La mejor jugada: celebrar con responsabilidad" rumbo al Mundial

La plataforma también contará con la participación de marcas icónicas del portafolio de Diageo, incluyendo Don Julio , Buchanan’s , Johnnie Walker y Smirnoff , cada una conectando con la cultura futbolera

MIAMI.- Diageo Latinoamérica y Caribe presentó oficialmente “La mejor jugada: celebrar con responsabilidad”, su primera campaña regional de consumo responsable rumbo al Mundial de fútbol de la FIFA , una plataforma que busca acompañar a los consumidores adultos durante uno de los momentos culturales y emocionales más importantes para la región.

En América Latina y el Caribe , la Copa Mundial de la FIFA™ no se vive solo durante 90 minutos. Se vive desde mucho antes: en la previa, en las cábalas, en las reuniones con amigos y familia, en las calles, en los bares y en cada conversación alrededor del fútbol. Es una celebración colectiva cargada de emoción, pasión y orgullo regional.

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A partir de esa realidad cultural nace esta campaña, construida sobre una idea simple: los momentos más importantes se disfrutan más cuando podemos vivirlos completos y recordarlos después.

Como promotor oficial de bebidas espirituosas de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en las Américas, Diageo busca usar esta plataforma global para promover una celebración más consciente y positiva, invitando a los consumidores adultos a tomar decisiones simples que les permitan mantenerse presentes de principio a fin.

La campaña impulsa hábitos prácticos de moderación como tomar pausas entre bebidas, alternar con agua o bebidas sin alcohol, comer antes y durante la celebración, planificar el regreso a casa y no conducir después de consumir alcohol.

Bajo el concepto creativo “La mejor jugada: celebrar con responsabilidad”, la iniciativa conecta el lenguaje del fútbol con el valor de la moderación. Porque celebrar responsablemente no significa perderse la emoción; significa poder disfrutar cada gol, cada abrazo, cada cántico y cada historia que hace inolvidable una Copa Mundial de la FIFA™.

“La Copa Mundial de la FIFA™ representa una de las expresiones culturales más poderosas para nuestra región. Como compañía, queremos ser parte de esa celebración de una manera auténtica y responsable, promoviendo una experiencia positiva para los consumidores adultos”, afirmó Álvaro Cárdenas, Presidente de Diageo Latinoamérica y Caribe.

“Esta campaña parte de una convicción muy clara: celebrar mejor no significa celebrar menos. Significa disfrutar el momento completo, mantenerse presente y tomar decisiones que permitan vivir la emoción de principio a fin”, agregó.

La campaña se compone de contenidos digitales, piezas audiovisuales, redes sociales, activaciones y alianzas estratégicas en distintos mercados de América Latina y el Caribe.

Aliados en la campaña

La plataforma también contará con la participación de marcas icónicas del portafolio de Diageo, incluyendo Don Julio, Buchanan’s, Johnnie Walker y Smirnoff, cada una conectando con la cultura futbolera desde su propia identidad, pero compartiendo un mismo mensaje de moderación y celebración responsable.

Con esta iniciativa, Diageo LAC reafirma su compromiso de seguir impulsando una cultura de consumo más consciente, promoviendo herramientas e información que ayuden a los consumidores adultos a tomar decisiones informadas sobre beber o no beber, en línea con DRINKiQ y la estrategia global de consumo responsable de la compañía.

FUENTE: Prensa Diageo LAC