jueves 11  de  junio 2026
ALARMA

Cierran un ala del Pentágono tras un "incidente con sustancias peligrosas"

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en un comunicado que los sistemas de seguridad del edificio tenían un "problema de calidad del aire que requiere tomar medidas de precaución hasta que determinemos su importancia"

Imagen aérea del Pentágono.

Imagen aérea del Pentágono.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves y las personas en su interior quedaron confinadas, informó un portavoz, en respuesta a lo que los bomberos describieron como un "incidente con materiales peligrosos" en la sede de las fuerzas armadas estadounidenses.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que tenía unidades desplegadas en el sitio, "incluido su equipo especializado en materiales peligrosos", para atender el incidente.

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El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en un comunicado que los sistemas de seguridad del edificio tenían un "problema de calidad del aire que requiere tomar medidas de precaución hasta que determinemos su importancia".

El Departamento de Defensa "está aplicando protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada".

"Los equipos de respuesta están desplegados y listos para apoyar a las personas en el edificio", añadió Parnell.

Noticia en desarrollo.

FUENTE: Con información de AFP.

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