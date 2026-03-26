Didier Deschamps evita confirmar a Zidane, pero crecen los rumores sobre el próximo entrenador de Francia

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, sonríe durante un entrenamiento en Doha, Catar, el domingo 20 de noviembre de 2022.

El futuro del banquillo de la selección de Francia vuelve a estar en el centro de la conversación. Aunque Didier Deschamps sigue siendo el actual seleccionador de Les Bleus , los rumores sobre la posible llegada de Zinedine Zidane como su sucesor han cobrado más fuerza en las últimas horas.

Todo se disparó luego de unas declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) , Philippe Diallo , quien aseguró que ya conoce el nombre del técnico que dirigirá a Francia después del Mundial de 2026 , aunque evitó hacerlo público.

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Ante ese escenario, Deschamps fue consultado este miércoles en rueda de prensa, pero dejó claro que no piensa entrar en ese debate mientras sigue al mando del combinado nacional.

Deschamps evita alimentar la versión sobre Zidane

En la previa del amistoso de Francia ante Brasil en Estados Unidos, el actual entrenador francés optó por marcar distancia respecto a las palabras del presidente federativo.

“Suelo no comentar las declaraciones del presidente. Me ocupo de lo que es importante para mí, es decir, hoy, mañana y lo que nos espera”.

Con esa respuesta, Deschamps evitó validar o desmentir cualquier información relacionada con su relevo, insistiendo en que su foco está puesto exclusivamente en el presente de la selección.

“No voy a malgastar energía en eso. Lo que pase después no me incumbe. Que sea él quien responda o no, es su papel, él es el presidente”.

La postura del técnico refleja con claridad que, aunque el debate sobre su sucesión ya está instalado, él no quiere desviar la atención de su trabajo actual.

Las palabras del presidente de la FFF disparan las especulaciones

La razón por la que el tema tomó tanta fuerza fue la reciente entrevista de Philippe Diallo con el diario Le Figaro, en la que dejó una frase que no pasó desapercibida:

“Sí, conozco su nombre”.

La respuesta llegó cuando se le preguntó directamente si ya sabía quién sería el próximo seleccionador de Francia tras la salida de Deschamps, prevista después del Mundial de Norteamérica 2026.

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si ese nombre era el de Zinedine Zidane, el presidente de la FFF evitó confirmarlo de forma directa.

“Los invitamos a que nos volvamos a ver al término del Mundial”, respondió con una sonrisa.

Ese gesto, lejos de enfriar la conversación, la alimentó todavía más.

AFP__20251014__78PV4JZ__v1__MidRes__FranceHealthEducationCelebrity El exfutbolista francés Zinedine Zidane asiste a un evento en apoyo de la Asociación Europea de Leucodistrofia (ELA) en el colegio Suzanne Lacore de París, el 14 de octubre de 2025. Bertrand GUAY / AFP

Zidane, el gran favorito para dirigir a Francia

Aunque no existe una confirmación oficial, el nombre de Zinedine Zidane lleva tiempo instalado como el principal candidato para asumir el banquillo de la selección francesa.

Su figura reúne prácticamente todos los ingredientes que convierten su posible llegada en una opción natural: es una leyenda absoluta del fútbol francés, campeón del mundo en 1998, ídolo nacional y además un entrenador con peso internacional tras su exitoso ciclo en el Real Madrid.

Desde hace años, el entorno del fútbol francés ha visto a Zidane como el heredero lógico de Deschamps. Por eso, cada declaración ambigua, cada silencio institucional y cada guiño desde la federación se interpreta como una señal de que el relevo ya estaría encaminado.

El respeto al presente de Deschamps

Sin embargo, el contexto también obliga a matizar la conversación.

Didier Deschamps sigue siendo el técnico de Francia y lo será, salvo sorpresa, hasta el final del Mundial de 2026. Hablar abiertamente de su sucesor antes de esa cita podría interpretarse como una falta de respeto hacia un entrenador que ha marcado una era en la selección francesa desde su llegada en 2012.

Bajo su mando, Francia ganó el Mundial de Rusia 2018, disputó otra final mundialista en Qatar 2022 y se mantuvo durante más de una década entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Por eso, aunque los rumores sobre Zidane crecen cada vez más, Deschamps prefiere no entrar en un tema que considera ajeno a su trabajo actual.

Francia se prepara para 2026 con una transición en el horizonte

Lo cierto es que Francia vive una situación peculiar: compite con uno de los mejores planteles del mundo, mantiene a un seleccionador consolidado, pero al mismo tiempo ya mira de reojo hacia el futuro.

La figura de Zinedine Zidane aparece como una transición casi soñada para buena parte del país, pero por ahora sigue siendo eso: una posibilidad no confirmada.

Mientras tanto, Deschamps continúa al frente y enfocado en lo inmediato, dejando que sean otros quienes alimenten el debate sobre lo que vendrá después.

Por ahora, el silencio del seleccionador no apaga los rumores.

Al contrario: los hace sonar todavía más fuerte.