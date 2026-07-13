lunes 13  de  julio 2026
Fútbol

Diego Forlán toma las riendas de Uruguay de forma interina tras el fracaso en el Mundial 2026

Diego Forlán fue nombrado entrenador interino de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa y dirigirá a la Celeste hasta marzo de 2027

Diego Forlán, leyenda de la FIFA, posa en la alfombra roja antes del sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.&nbsp;

Diego Forlán, leyenda de la FIFA, posa en la alfombra roja antes del sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. 

Kevin Dietsch/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a Diego Forlán como nuevo entrenador interino de la selección uruguaya. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Ignacio Alonso, quien explicó que el exfutbolista dirigirá al combinado celeste hasta marzo de 2027.

No obstante, Forlán aún no será el seleccionador oficial. La AUF celebrará elecciones presidenciales a finales de este año y, hasta que se defina la nueva directiva, no se firmará un contrato de larga duración. La continuidad del exdelantero dependerá tanto de los resultados deportivos como del consenso con las nuevas autoridades.

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En esta etapa, el técnico estará al frente de Uruguay durante las ventanas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de este año, además de posibles partidos amistosos a comienzos de 2027.

Forlán, de 47 años, es una de las máximas figuras en la historia del fútbol uruguayo. Disputó 112 partidos con la selección y anotó 36 goles. Su momento más brillante llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde condujo a la Celeste hasta las semifinales y conquistó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

Un año después también fue pieza clave en la conquista de la Copa América 2011, el último gran título de Uruguay, consolidándose como uno de los grandes ídolos del país.

Su llegada al banquillo se produce tras el decepcionante desempeño de la Celeste en el Mundial de 2026, donde no consiguió victorias y quedó eliminada en la fase de grupos con dos empates y una derrota frente a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Después de ese fracaso, Marcelo Bielsa dejó el cargo en medio de los malos resultados y las tensiones con varios jugadores.

Ahora, Forlán afrontará el reto de reconstruir a una selección que busca recuperar el protagonismo internacional y volver a competir entre las mejores del mundo.

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