jueves 21  de  mayo 2026
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"Diego me defendería", dice el principal acusado en juicio por la muerte de Maradona

En la misma jornada también declaró el médico intensivista Fernando Villarejo, quien atendió al exfutbolista argentino Diego Maradona tras la cirugía

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ISIDRO.- El neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado en el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina, declaró este jueves ante el tribunal y afirmó que el exfutbolista sería el único que "diría la verdad" y lo "defendería".

El juicio busca determinar responsabilidades en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, 22 días después de una operación por un hematoma subdural y mientras el ídolo se encontraba en internación domiciliaria.

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"Diego es el único que diría la verdad y me defendería", aseguró Luque, médico de cabecera de Maradona, en la duodécima audiencia del proceso que transcurre en San Isidro, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires.

En la misma jornada también declaró el médico intensivista Fernando Villarejo, quien atendió al exfutbolista tras la cirugía y aseguró que discrepó de la decisión de trasladarlo a su casa.

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"No era un paciente para cuidados domiciliarios. Requería de otras disponibilidades", afirmó Villarejo, al señalar que él había sugerido una internación en una institución especializada, en particular por los problemas de adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos.

La internación domiciliaria fue consensuada por la familia, el entorno y el equipo médico de Maradona y tuvo lugar en la ciudad de Tigre, cerca de San Isidro.

A lo largo del juicio, que comenzó el 14 de abril, varios testigos señalaron que Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov insistieron en que era la única opción porque Maradona no iba a consentir ingresar en un centro de rehabilitación.

"Nosotros sugerimos que fuese a una institución especializada en tratamiento de adicción", apuntó Villarejo.

Luque, Cosachov y otros cinco profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual, un delito que implica que eran conscientes del riesgo de muerte. En caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Una octava acusada será juzgada aparte en un juicio por jurados.

Aston Villa desfila con trofeo de la Europa League

En un desfile triunfal a bordo de un autocar descubierto, los integrantes del Aston Villa se dieron un baño de masas este jueves en Birmingham, un día después de conquistar la Europa League en Estambul.

El club inglés, que derrotó 3-0 al Friburgo alemán en la final, consiguió un trofeo europeo 44 años después de la Copa de Europa -actual Liga de Campeones- conseguida en 1982.

El último título de los Villanos era una Copa de la Liga inglesa en 1996.

Vestidos mayoritariamente con los colores granate y azul cielo del club y agitando banderas, los hinchas pudieron ver de cerca a sus ídolos en el desfile, en el que se lució el trofeo desde el estadio Villa Park a la Centenary Square, en el centro de Birmingham, donde se reunieron unas 23.000 personas.

FUENTE: AFP

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