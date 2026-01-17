sábado 17  de  enero 2026
TENIS

Djokovic asegura que su adicción al tenis le impide retirarse a sus 38 años

A pesar de haber reducido su participación en torneos en los últimos años, el serbio Novak Djokovic no está dispuesto a dejar el deporte todavía

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- El serbio Novak Djokovic afirmó este sábado que el tenis le sigue provocando una descarga de adrenalina "casi como una droga", que le impide pensar en retirarse en un futuro próximo.

A sus 38 años, está a punto de embarcarse en su 21er Abierto de Australia y sigue estando entre los principales contendientes, por detrás del actual campeón, el italiano Jannik Sinner, y del número uno del ránking, el español Carlos Alcaraz.

Lee además
El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.
TENIS

Djokovic abandona el sindicato de tenistas del que es cofundador
El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.
TENIS

Novak Djokovic anuncia su baja del ATP 250 de Adelaida

Melbourne Park es su terreno de caza favorito, donde ha conseguido 10 títulos.

A pesar de haber reducido su participación en torneos en los últimos años, Djokovic no está dispuesto a dejar el deporte.

"Para ser sincero, sigo viviendo mi sueño", dijo el ex número uno del mundo en vísperas del primer Grand Slam del año. "Es la pasión y el amor por el juego. Es la interacción con la gente. Es la energía que sientes cuando sales a la cancha".

"Esa descarga de adrenalina es casi como una droga. Creo que muchos de los mejores atletas de diferentes deportes pueden identificarse con eso. Al menos, los he oído hablar de ello", comentó.

Sus rivales de toda la vida, Roger Federer y Rafael Nadal, han colgado la raqueta y Djokovic dijo que constantemente le preguntan cuándo se unirá a ellos.

"Me han preguntado mucho, obviamente, cuándo llegará mi fecha de retirada, pero no quiero hablar ni pensar en ello todavía porque estoy aquí, estoy compitiendo", zanjó.

"Cuando llegue ese momento y esté decidido, lo compartiré con ustedes y entonces podremos hablar todos sobre la gira de despedida. Pero ahora mismo sigo siendo el número cuatro del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel y creo que no hay necesidad de llamar la atención sobre ese tema", explicó.

Sobre el Abierto de Australia, dijo que le gustan sus posibilidades a pesar de "faltarle un poco de energía" en las piernas. Advirtió que todavía puede vencer a cualquiera en un buen día.

Venus Williams se declara lista

La siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams, dijo este sábado que está "lista para el desafío" de convertirse a sus 45 años en la mujer de mayor edad en jugar en el Abierto de Australia.

La legendaria tenista estadounidense regresa a Melbourne Park por primera vez en cinco años y se mostró agradecida por la oportunidad de demostrar que aún tiene lo necesario para competir al más alto nivel.

Tras recibir una invitación especial, la ex número uno del mundo, actualmente en el puesto 576 del ránking, empezará su periplo enfrentando a la serbia Olga Danilovic, número 68, en la primera ronda el domingo.

Williams ha jugado de forma esporádica en los últimos años y perdió en la primera fase de sus dos torneos de preparación.

"Estoy muy, muy agradecida por la oportunidad que me brinda Tennis Australia", declaró.

"He recibido muchísimo apoyo en los torneos previos, al caminar por la ciudad y en todas partes. Mi deseo es jugar lo mejor posible", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Roger Federer elogia la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: “Es formidable para el tenis”

Alcaraz llega a Australia "con hambre" de ganar el único Grand Slam que le falta

Sinner asegura que se hizo más fuerte tras escándalo de dopaje

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

El Departamento de Transporte de Florida ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad 
CLIMA

Florida se prepara ante la remota pero posible caída de nieve este fin de semana

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Te puede interesar

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
COLOMBIA

Petro cancela su asistencia al Foro de Davos para "concentrarse" en la reunión con Trump

El Departamento de Transporte de Florida ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad 
CLIMA

Florida se prepara ante la remota pero posible caída de nieve este fin de semana