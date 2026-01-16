Sinner asegura que se hizo más fuerte tras escándalo de dopaje

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.

MELBOURNE.- El italiano Jannik Sinner dijo el viernes que la sanción de tres meses por dopaje que recibió el año pasado lo fortaleció como persona y lo hizo sentirse más relajado en la cancha, mientras se prepara en la actualidad para defender su título del Abierto de Australia.

El tenista de 24 años llegó a Melbourne Park el año pasado bajo una intensa presión y sin saber qué le depararía el futuro tras un escándalo de dopaje. Sin embargo, logró abstraerse de la situación y ganar el título.

Luego, su carrera se vio interrumpida al tener que cumplir la suspensión de tres meses por dar positivo en dos ocasiones por un esteroide anabólico prohibido en 2024.

Sinner siempre sostuvo que la sustancia entró en su organismo involuntariamente a través de un masaje de su fisioterapeuta, que utilizó un aerosol para tratar una cortada.

Si bien la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) afirmó que Sinner no tenía intención de hacer trampa, le impuso la sanción al considerarlo responsable de las acciones de su equipo.

"El año pasado fue, sin duda, una situación mucho más difícil porque en ese momento no sabía exactamente qué iba a pasar", dijo. "Así que intenté disfrutarlo cuando salía a la cancha, pero aun así lo tenía en la cabeza. Fue difícil para mí, pero también para mi familia".

La sanción de Sinner expiró en mayo y se recuperó ganando nada menos que Wimbledon y las Finales ATP, terminando el año como número dos del mundo, detrás de su archirrival Carlos Alcaraz.

Sinner dijo que la experiencia lo había convertido en una mejor persona.

"La persona en la que me he convertido es mucho más madura en cierto modo, porque veo las cosas de manera diferente cuando no van en la dirección correcta. Lo que suceda en la cancha, en cuanto a resultados, es un extra", añadió.

"Ahora vivo el deporte de una manera muy diferente, más relajada, pero doy todo lo que tengo".

Por el triplete en Australia

Hace un año, el italiano derrotó a Alexander Zverev en sets corridos para ganar el título, y en 2024, venció en la final a Daniil Medvedev.

Si este año logra los tres títulos consecutivos, se uniría al serbio Novak Djokovic, a quien podría encontrarse en semis, como uno de los pocos tenistas en la Era Abierta en conseguirlo.

El italiano comenzará su periplo en Australia contra el francés Hugo Gaston y contará en su equipo con el regreso del experimentado entrenador Darren Cahill, quien ha sido clave en el ascenso de Sinner a la cima del tenis mundial.

"Es el hombre que lo tiene todo bajo control. Es como el padre de todo el equipo", explicó.

