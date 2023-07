Djokovic clasifica a su duodécima semifinal de Wimbledon

Djokovic, que busca su octavo título en el All England Club y el 24º de Grand Slam de su carrera, se impuso en dos horas y 48 minutos por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 y se enfrentará al italiano Jannik Sinner (N.8) por un puesto en la final.

El actual número dos del mundo ha alcanzado ahora tantas semifinales de Grand Slam como el retirado Roger Federer y no ha perdido un partido en la pista central de Wimbledon desde 2013.

Sin embargo, tras el encuentro con Rublev, aseguró que no le gusta "pensar en los números" cuando está disputando un torneo y que "adora" el hecho de ser el tenista al que todos sueñan con poder imponerse.

"Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que todos los demás le quieren ganar", indicó.

Asimismo, Djokovic se mostró confiado de su momento actual rumbo a la cita semifinal del prestigioso torneo en Inglaterra.

"Ellos quieren ganar, pero no va a suceder", afirmó, determinado a llegar a la final del domingo, que sería la quinta consecutiva para el serbio.

Aseguró no temer la presión. "Forma parte de lo que hacemos", dijo, y "despierta las emociones más bellas en mí y me motiva y me inspira para jugar mi mejor tenis".

Rublev, séptimo de la clasificación mundial en la actualidad, lo intentó todo para vencerle. Desplegó un potente saque y terminó muchos puntos tajantemente en la red.

Pero ante las derechas liftadas del ruso, el serbio resistió con largos peloteos, estirándose como si fuera de goma, buscando las esquinas para desbordar a su adversario y empujándolo al error.

