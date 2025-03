Djokovic a solo dos pasos de su título número 100

Su víctima en los cuartos de final fue el estadounidense Sebastian Korda, al que derrotó por 6-3 y 7-6 (7-4) en un juego aplazado la noche del miércoles por superarse el horario permitido de inicio.

El hijo del extenista checo Petr Korda llegó a tener una ventaja de 5-2 en el segundo set, pero Djokovic encontró un providencial 'break' y certificó el triunfo con su afilado servicio.

El mejor momento de Djokovic

"En una palabra: saque", dijo el serbio sobre la clave de su victoria. "Ha sido probablemente mi mejor servicio no sólo aquí, sino en mucho tiempo".

"Obviamente estoy jugando mi mejor tenis en bastante tiempo. Es genial cuando experimento torneos como este y actuaciones como esta. Me motivan y me animan a seguir yendo a por más", recalcó Djokovic, que venía de encadenar tropiezos en Doha e Indian Wells tras su lesión en el Abierto de Australia. "Obviamente estoy jugando mi mejor tenis en bastante tiempo. Es genial cuando experimento torneos como este y actuaciones como esta. Me motivan y me animan a seguir yendo a por más", recalcó Djokovic, que venía de encadenar tropiezos en Doha e Indian Wells tras su lesión en el Abierto de Australia.

El gigante balcánico compite en Miami por primera vez desde 2019. No pisaba las semifinales desde que alzó la última de sus seis coronas en 2016.

Ahora se encuentra a dos victorias de levantar el título 100 de su legendaria carrera, en la que posee un récord de 24 trofeos de Grand Slam.

Su rival en las semifinales del viernes será el búlgaro Grigor Dimitrov, subcampeón de la pasada edición, al que ha vencido en 12 de sus 13 duelos anteriores.

djokooctavos.jpg El serbio Novak Djokovic reacciona después de un punto contra el checo Tomas Machac durante su partido individual masculino en el sexto día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne el 17 de enero de 2025. AFP / Martin KEEP

Fritz derriba a Berrettini

En el camino hacia su título centenario, Djokovic no tiene enfrente a favoritos eliminados como Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev ni tampoco al número uno mundial, Jannik Sinner, que no puede defender la corona en Florida por su suspensión por dopaje.

El otro integrante del Top-10 de la ATP que sigue en liza es el estadounidense Taylor Fritz (4), que necesitó de casi tres horas de batalla para tumbar al italiano Matteo Berrettini (30) por 7-5, 6-7 (7/9) y 7-5.

Berrettini sobrevivió a seis pelotas de partido en el segundo set para llevar el duelo a la manga decisiva, en la que Fritz tuvo que remar hasta que en el undécimo juego encontró el 'quiebre' decisivo.

El californiano, semifinalista del pasado Abierto de Estados Unidos, se medirá ahora con el joven tenista checo Jakub Mensik, que debutará en unas semifinales de Masters 1000.

Mensik, de 19 años, se ganó ese derecho al vencer al francés Arthur Fils, de 20, por 7-6 (7/5) y 6-1.

Pegula acaba con el suelo de Eala

En el torneo femenino, Aryna Sabalenka arrolló a la italiana Jasmine Paolini y desembarcó en su primera final de este evento WTA 1000.

La número uno mundial se deshizo de Paolini (6) por un doble 6-2 en un trabajo de demolición de 71 minutos en el Hard Rock Stadium.

La bielorrusa, ganadora de tres torneos de Grand Slam, tendrá así una segunda oportunidad de coronarse en la actual gira estadounidense de pista dura tras su derrota este mes en el WTA 1000 de Indian Wells ante la adolescente rusa Mirra Andreeva.

Sabalenka enfrentará el sábado por el título a la estadounidense Jessica Pegula, que también se estrenará en una final de Miami.

En una semifinal que se alargó más allá de la medianoche, la número cuatro mundial acabó con el recorrido de ensueño de la joven filipina Alexandra Eala por 7-6 (7/3), 5-7 y 6-3.

Eala, número 140 mundial, dejó escapar una pelota para apropiarse del primer set y, aunque se torció un tobillo en el segundo, pugnó durante casi tres horas en busca de una nueva hazaña en Miami.

A sus 19 años, esta alumna de la academia de Rafael Nadal asombró al mundo del tenis eliminando a la ex número uno mundial Iga Swiatek y a otras dos campeonas de Grand Slam, Madison Keys y Jelena Ostapenko.

-- Resultados del jueves en el Abierto de Miami:

- Mujeres

Semifinales

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.6) 6-2, 6-2

Jessica Pegula (USA/N.4) a Alexandra Eala (PHI) 7-6 (7/3), 5-7, 6-3

- Hombres

Cuartos de final

Jakub Mensik (CZE) derrotó a Arthur Fils (FRA/N.17) 7-6 (7/5), 6-1

Novak Djokovic

(SRB/N.4) a Sebastian Korda (USA/N.24) 6-3, 7-6 (7/4)

Taylor Fritz (USA/N.3) a Matteo Berrettini (ITA/N.29) 7-5, 6-7 (7/9), 7-5

FUENTE: AFP