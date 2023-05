Djokovic supera dura prueba para llegar a octavos en Italia

En busca de sensaciones y de ritmo sobre tierra batida a dos semanas del Roland Garros (28 mayo-11 junio), el seis veces ganador en Roma se mostró sólido ante un adversario de prestigio, combativo, al que sin embargo había batido en once ocasiones de doce enfrentamientos.

'Nole', renqueante del codo derecho en las últimas semanas, jugará por una plaza en cuartos con el británico Cameron Norrie (13º) o el húngaro Marton Fucsovics (92º).

En su debut en Roma, Djokovic había lamentado un inicio "lento" en segunda ronda ante el argentino Tomás Etcheverry (61º), 7-6 (7/5) y 6-2. No fue capaz de corregirse este domingo y empezó cediendo el saque, pero reaccionó rápido con dos roturas consecutivas para llevarse la primera manga.

El serbio, que perderá su plaza de número 1 mundial al final del torneo en beneficio de Carlos Alcaraz, siguió entonado al inicio de la segunda, con un nuevo 'break'.

La mirada de Nole al final.



Djokovic quiere defender el título.



Djokovic quiere defender el título. Ya está en octavos de Roma.

Pero entonces el búlgaro, conocido como 'Mini Federer' en sus inicios, recuperó su nivel ganando 12 puntos consecutivos para llevar el duelo al set decisivo ante un Djokovic al que le faltaba chispa en sus desplazamientos.

Su estado de gracia finalizó aquí y Djokovic selló una rotura de entrada en el tercero para galopar a octavos tras ganar dos partidos consecutivos en tierra por primera vez esta temporada.

"Creo que estuve sólido, pude ganar en dos sets, pero afortunadamente me recuperé con un 'break' crucial en el primer juego (del tercero)", analizó el serbio de 35 años.

"Estoy contento de la manera en la que he terminado", añadió sobre un partido que disputó sin la protección en el codo derecho que sí había lucido en semanas anteriores.

Tras no competir en la gira estadounidense (Indian Wells y Miami) por no estar vacunado contra el covid, Djokovic se lesionó el codo derecho antes de regresar a la competición en Montecarlo, a principios de abril, donde perdió en octavos. Luego cayó en cuartos de Banja Luka y no jugó en Madrid.

FUENTE: AFP