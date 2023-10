El documental muestra cómo el hombre, que ahora tiene 48 años, se convirtió en un deportista célebre y se transformó en un ícono mundial conocedor de los medios luego de sus acuerdos de patrocinio y su matrimonio con la Spice Girl. "Sentí que era lo correcto y el momento correcto, de hecho, y también quería algo para que mi familia recordara y realmente disfrutara", dijo Beckham.

Incluye la transformación de jugador a directivo con el Inter Miami, en el que actualmente juega Lionel Messi y además, muestran problemas de pareja y conversaciones con grandes leyendas del fútbol.

beckhamcatar.jpg El exjugador del Manchester United, David Beckham y dueño del Inter Miami AP / Kirsty Wigglesworth

El caso de infidelidad de David Beckham

El jugador británico protagoniza un documental en Netflix junto a su mujer, Victoria Beckham. En él ambos hablan de su matrimonio y de las crisis que lidiaron durante su estancia en España.

Según la vida de Victoria cambió por completo cuando se mudó a España, mientras su esposo jugaba para el Real Madrid. Allí sufrió más de un problema, pero el principal fue la supuesta infidelidad que mantuvo David con una española.

"Hubo artículos horribles que fueron difíciles de llevar (...) Fue la primera vez en la que se nos puso bajo presión en nuestro matrimonio", dice el británico en el documental.

La mujer con la que se le asoció al jugador inglés fue Rebecca Loos, su asistente personal.

La adaptación se hizo para ambos cuesta arriba y es que su vida estaba en constante cambio. Aunque pudieron salir airosos y este año celebran 24 años de casados, no fue fácil superar una crisis existencial que casi se lleva por delante su matrimonio. "Había formado parte de un club y una familia desde los 15 hasta los 27 años, me vendieron de la noche a la mañana y de repente estaba en una ciudad nueva, no hablaba el idioma y no tenía a mi familia", comenta David Beckham.

Ninguno se rindió. En vez de tirar la toalla, tanto Victoria como David Beckham miraron hacia adelante y lucharon por un futuro juntos. Dos décadas después de todo aquello, ambos se han confesado en Netflix.

"Victoria lo era todo para mí, verla dolida fue sumamente difícil, pero somos luchadores y en esa época necesitábamos luchar por los dos y por nuestra familia. Merecía luchar por lo que teníamos".

Beckham y un comentario profundo de una leyenda

Netflix dio a conocer un nuevo avance del documental del jugador inglés en el que revela una conversación privada que tuvo con el francés Zinedine Zidane sobre el césped de Old Trafford y que fue muy especial para él.

"Zizou se me acercó, él no hablaba mucho el inglés, de hecho no era de mucho hablar, pero me preguntó 'Te vienes al (Real) Madrid'", contó el británico sobre un duelo entre el Manchester United y el cuadro merengue. "Fue un momento único que no olvido".

Luego Becks llegó al Madrid como una superestrella para ser uno de los "Galácticos" junto a Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos y el inigualable Zidane.