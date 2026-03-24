martes 24  de  marzo 2026
BÉISBOL

Dodgers buscan el triplete en una temporada de la MLB que adopta el brillo del Clásico Mundial

De la mano del japonés Shohei Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles intentarán quedarse con el cetro de la Serie Mundial por tercera vez de forma consecutiva

El japonés Shohei Ohtani se dirige al público tras el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles.

El japonés Shohei Ohtani se dirige al público tras el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Dodgers de Los Ángeles inician el miércoles su camino hacia una tercera Serie Mundial consecutiva en la nueva temporada de las Grandes Ligas, en un béisbol sacudido por el poder latinoamericano tras el reciente Clásico Mundial y que ahora aspira a imponer la pauta en las mayores.

La temporada 2026 arranca con un escenario marcado por el talento latino tras el sorpresivo título de Venezuela en el Clásico Mundial ante el Estados Unidos de Aaron Judge y la presencia de República Dominicana en las semifinales.

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Figuras como los dominicanos Juan Soto (Mets de Nueva York), Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto) y José Ramírez (Guardianes de Cleveland) o el venezolano Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) lideran la ofensiva y concentran la atención de aficionados y analistas.

Soto es considerado uno de los bateadores más completos de la Liga Nacional. Su disciplina al bate, poder de fuego y regularidad lo mantienen como figura central, a pesar de su flojo arranque como guardabosque de los Mets.

El patrullero Acuña Jr. combina velocidad, poder y capacidad para producir carreras. Representa el liderazgo venezolano y mantiene un rendimiento sobresaliente en Grandes Ligas.

Ramírez sobresale por su constancia ofensiva y versatilidad defensiva. Su rendimiento estable y capacidad para producir carreras lo ubican entre los mejores antesalistas, reforzando la influencia dominicana en las mayores.

Guerrero Jr. destaca por su poder en la Liga Americana. Su capacidad para impulsar carreras y liderar la ofensiva lo convierte en una pieza fundamental para los canadienses.

A la voz de Ohtani

Los Dodgers también buscan imponer su poderío.

Tras vencer a los Azulejos y lograr dos títulos consecutivos de Serie Mundial, reforzaron su plantilla con figuras como el jardinero Kyle Tucker y el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz.

A ellos se suma el talento de un equipo que ya incluye al astro japonés Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

El cuerpo de lanzadores de los Dodgers está encabezado por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y Ohtani, quien podrá iniciar la temporada lanzando desde el comienzo por primera vez desde 2023.

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El mánager Dave Roberts considera que esta plantilla podría ser la más fuerte que ha dirigido desde su llegada en 2016.

"Si nos fijamos en los jugadores en su mejor momento, la experiencia, el talento, los titulares, el bullpen, la profundidad de los jugadores jóvenes... probablemente sea el mejor equipo que hemos tenido sobre el papel", dijo Roberts.

El poder financiero del club ha reavivado debates sobre el tope salarial en las Grandes Ligas y especulaciones sobre huelgas futuras. Sin embargo, la directiva asegura que opera dentro de las reglas y busca maximizar su posición competitiva a corto y largo plazo, con el objetivo claro de ganar el campeonato 2026.

El auge de los robots

La creciente popularidad del béisbol -el año pasado la liga registró su tercera temporada consecutiva de aumento de asistencia y audiencia- se ha atribuido a innovaciones recientes como la introducción de un reloj de lanzamiento para acelerar el juego.

También a la aparición de una generación de estrellas liderada por Ohtani y el jardinero de los Yanquis de Nueva York, Judge.

Las innovaciones continuarán esta campaña con el lanzamiento del sistema de impugnación Automated Ball-Strike (ABS), más conocido por los aficionados como "árbitros robot".

En lo que podría considerarse el mayor cambio de reglas en el campo de la era moderna del béisbol, los jugadores tendrán la oportunidad de impugnar la decisión de un árbitro sobre si un lanzamiento es bola o strike.

Los equipos comenzarán cada partido con dos impugnaciones. Si un desafío se considera exitoso, el equipo conserva el mismo; pero si un equipo realiza dos desafíos sin éxito, no podrá cuestionar ninguna otra decisión en el partido.

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Solo los lanzadores, receptores o bateadores tienen derecho a desafiar una decisión, lo cual deben hacer de inmediato sin consultar a sus compañeros de equipo ni a los entrenadores.

El sistema se ha utilizado durante los entrenamientos de primavera desde el año pasado y la respuesta inicial de los jugadores, entrenadores y aficionados ha sido muy positiva.

Aunque la mayor parte de los partidos de la jornada inaugural tendrán lugar el jueves, con los Dodgers recibiendo a los Diamondbacks de Arizona, la temporada comienza el miércoles con el viaje de los Yanquis a San Francisco para enfrentar a los Gigantes en el Oracle Park.

FUENTE: AFP

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