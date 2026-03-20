Emmanuel Clase y Luis Ortiz no recibirán salario en medio de investigación por presunto amaño en MLB

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Las Grandes Ligas de Béisbol atraviesan un nuevo episodio polémico. Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz no recibirán su salario tras un acuerdo entre Major League Baseball y la MLB Players Association, en medio de una investigación por presunta manipulación de lanzamientos.

La información fue revelada por el periodista de ESPN Jeff Passan, quien detalló que la medida responde a las acusaciones que vinculan a ambos jugadores con posibles prácticas de amaño dentro de partidos.

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Investigación sacude a MLB

El caso gira en torno a una supuesta manipulación de lanzamientos, una práctica que podría estar relacionada con apuestas deportivas o alteración deliberada del desarrollo de los juegos.

Aunque no se han confirmado sanciones definitivas, la decisión de suspender el salario de los jugadores marca un paso importante dentro del proceso disciplinario.

Medida conjunta entre MLB y el sindicato

El acuerdo entre MLB y la Asociación de Jugadores refleja la seriedad del caso. Ambas partes habrían optado por esta medida mientras se desarrolla la investigación, garantizando un equilibrio entre el debido proceso y la protección de la integridad del deporte.

Posibles consecuencias

De confirmarse las acusaciones, Clase y Ortiz podrían enfrentarse a sanciones severas, que incluirían:

Suspensiones prolongadas

Multas económicas

Incluso la expulsión de por vida de las Grandes Ligas

Este tipo de infracciones son consideradas de las más graves dentro del béisbol profesional.

Un nuevo golpe a la credibilidad del béisbol

El caso reabre el debate sobre la integridad en MLB, especialmente en una era donde las apuestas deportivas tienen cada vez mayor presencia en el entorno del deporte.

La liga, que ha reforzado sus controles en los últimos años, enfrenta ahora el reto de manejar una situación que podría impactar su imagen global.