Dolphins afrontan nueva lesión en el puesto de mariscal de campo

En ese choque dominical, Thompson finalizó con 107 yardas y fue sustituido por Tim Boyle en el puesto de mariscal de campo.

Skylar Thompson.jpg El mariscal de campo de los Dolphins, Skylar Thompson (19), realiza un pase en un juego contra los Jets de Nueva York, el 9 de octubre de 2022. AP Foto/Seth Wenig

"Diría que la mitad del dolor o de la frustración para él fue que estaba intentando no salir del juego", señaló McDaniel en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Y al final, fue muy doloroso. Batalló contra eso, pero tendremos la oportunidad de revisarlo mañana (lunes)".

La lesión del jugador llegó poco más de una semana después de que Tagovailoa sufriera su tercera conmoción cerebral en dos años en una derrota contra Búfalo. El talentoso mariscal de campo fue colocado en la lista de reserva de lesionados la semana pasada, lo que significa que quedará descartado por lo menos para los siguientes cuatro choques de los Dolphins.

Sin claridad

McDaniel no reveló cuál es el plan de Miami para el próximo duelo si Thompson no puede ver acción. El alto mando de la divisa firmó a Tyler Huntley desde el escuadrón de práctica de los Ravens hace unos días y el veterano fungió como el tercer quarterback de los Dolphins el domingo.

A pesar de los inconvenientes, el instructor se mostró confiado de que el resto de la ofensiva podrá recuperarse tras un lento arranque en el torneo.