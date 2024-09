Dolphins contratan al reemplazo de Tagovailoa como mariscal de campo

Tagovailoa continúa atravesando por el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL, luego de abandonar el juego de su combinado contra los Bills el pasado jueves. McDaniel dio a conocer que todavía no hay suficiente información como para saber si el talentoso mariscal de campo requerirá ser inscrito en la lista de lesionados.

Tua Tagovailoa (9).jpg El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

"Eso lo dictaminarán los expertos médicos", dijo McDaniel, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Y cuando obtengamos la información apropiada y lo discutamos con Tua, entonces Chris (Grier, gerente general) y yo podremos hablar al respecto. No estamos listos para tomar una decisión sobre eso".

Oportunidad dorada

Huntley firmó con los Browns como agente libre en marzo, pero fue liberado en agosto en medio de cortes en la plantilla. Después de eso los Ravens lo contrataron nuevamente.

El quarterback era uno de los que se encontraba disponible para los Dolphins tras la lesión de Tagovailoa.

Algunos jugadores, expertos y aficionados han sugerido que la carrera de Tagovailoa debería llegar a su fin luego del más reciente inconveniente, con miras a proteger su salud; sin embargo, los Dolphins han señalado que no se apresurarán en tomar una decisión por su jugador.