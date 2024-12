Dolphins descartan a Bradley Chubb por el resto de la temporada

Los Dolphins de Miami continúan en su puja por alcanzar los playoffs en la presente temporada de la NFL, pero deberán hacerlo sin tomar en cuenta al pass rusher Bradley Chubb, quien no se recuperará a tiempo de su lesión en la rodilla como para poder colaborar con la causa del entrenador Mike McDaniel en este torneo.

Chubb ha pasado toda la actual campaña en la lista de los jugadores físicamente incapaces de competir luego de sufrir una ruptura de ligamentos en su rodilla derecha en la víspera de Navidad el año pasado. Más temprano este mes, Miami abrió su ventana de práctica de 21 días para un posible retorno, pero decidieron no activarlo antes de la fecha límite navideña.

"Todo se resumió en esto: intentar quitarle terreno a los chicos que están jugando bien", le comentó a la prensa McDaniel el martes. "Bradley se toma eso en serio. Y él ha atravesado por todo el proceso para volver a ser Bradley Chubb para su equipo de fútbol americano. Él sabe cómo luce eso".

Luego de superar sus primeras prácticas este mes, Chubb aseguró sentirse bien, pero en todo momento se mostró inseguro sobre si o cuándo podría regresar en esta contienda.

"Ha sido muy paciente en el proceso, muy mente abierta, creció mientras superaba el proceso, pero al final decidimos que no pensábamos que iba a poder ser el jugador que esperaba, que todos esperamos, y que simplemente necesitaba un poco más de tiempo que por mala fuerte esta temporada no nos ofrece", agregó McDaniel.

Sin presión adicional

Por su parte, Chubb indicó que ha intentado llevar el proceso paso a paso, sin fijarse objetivos a largo plazo de momento, en un intento por evitar decepciones.

"Lo estoy tomando día a día. No estoy tratando de ver el panorama en grande en este momento", explicó el jugador temprano en el mes. "Solo intento ver cómo me siento en cada día, cómo respondo a cada uno de los obstáculos que me están lanzando en la actualidad y hasta ahora ha sido bueno. Así que esperamos que todo marche en la dirección correcta", cerró.